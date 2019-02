PUBG bekommt mir Update 26 einige neue Inhalte, von denen ein Teil nur die neue Schneekarte Vikendi betrifft und der Rest alle Maps betrifft. Zudem nimmt der Patch kleinere Anpassungen an Gameplay und Benutzeroberfläche von Playerunknown's Battlegrounds vor und behebt eine Reihe von Bugs. Die vollständigen Patch Notes findet ihr hier.

Spieler können das neue Update bereits auf den Testservern von PUBG ausprobieren. Dafür müsst ihr euch den extra Client via Steam herunterladen und installieren.

Das sind die neuen Inhalte

Geländewagen für Vikendi: Der an den UAZ erinnernde Geländewagen Zima ersetzt ersteren auf der Schnee-Map in PUBG. Obgleich die Glätte auch diesem Jeep zusetzt, lässt er sich von allen Autos auf Vikendi am einfachsten steuern. Zudem hält er einiges an Beschuss aus, ist dafür aber recht langsam unterwegs.

Schnee-Bike für Vikendi: In Ring of Elysium brausen die Spieler schon länger mit Snow Bikes umher, nun kommen die flinken Kettenfahrzeug-Ski-Hybride auch in Playerunknown's Battlegrounds zum Einsatz. Das Teil ist schnell und wendig, kann sich dafür aber bereits nach wenigen Treffern in einen schnellen Feuerball verwandeln.

Apropos leuchtende Kugeln: Die Flare Gun ist zurück! Ab sofort spawnt die Leuchtpistole (zunächst nur auf den Testservern) auf allen vier Maps von PUBG als seltener Loot. Feuert ihr die Flare Gun innerhalb der sicheren Zone gen Himmel, bekommt ihr einen Air Drop mit viel wertvoller Beute. Schießt ihr das Ding dagegen außerhalb des sicheren Spielbereichs ab, erhaltet ihr einen gepanzerten UAZ-Geländewagen.

Ende des Season Pass: PUBG Corp gibt ferner bekannt, dass der Season Pass Vikendi am 27. Februar um 03:00 deutscher Zeit endet. Allerdings habt ihr noch bis zum 13. März um 03:00 Zeit, bereits freigespielte Belohnungen zu beanspruchen.

PUBG Lite Free2Play - Grafisch abgespeckte Version für schwache PCs