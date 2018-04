In Playerunknown's Battlegrounds wird zurzeit an der dritten Karte gearbeitet. Nachdem die Tropen-Map mit dem Namen »Codename: Savage« vor Kurzem zum allerersten Mal auf den Experimental Servern von PUBG spielbar war, kehrt sie kommende Woche noch einmal für eine zweite Test-Phase zurück.

Damit noch mehr Spieler die nur 4 auf 4 Kilometer große Karte ausprobieren können, verteilen die Entwickler zuvor aber noch einmal eine neue Ladung an Beta Keys. Denn nicht jeder Besitzer von PUBG hat automatisch Zugriff auf den Closed Experimental Server.

Nur wer sich auf der offiziellen Website anmeldet, darf auf »Codename: Savage« auf die Jagd nach Chicken Dinnern gehen.

Termin der zweiten Test-Phase der Tropen-Map Savage:

Start: 17. April um 3 Uhr morgens (CEST)

Ende: 19. April um 3 Uhr morgens (CEST)

Termin für neue Anmelde-Phase für einen Key zum Experimental Server:

Start: 14. April um 14 Uhr (CEST)

Ende: 17. April um 14 Uhr (CEST)

Wer bereits zuvor einen Key erhalten hat, kann damit übrigens auch an der zweiten Test-Phase teilnehmen und muss sich nicht erneut anmelden.

Finaler Release von Savage wohl erst in einigen Monaten

Via Steam kündigen die Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds außerdem an, dass sie am kommenden Montag mehr Infos zur Zukunft von »Codename: Savage« veröffentlichen werden.

Bis wir die Tropen-Karte auch auf den Live-Servern spielen können, dürfte es allerdings noch ein wenig dauern. Denn in der Ankündigung sprechen die Entwickler von weiteren Tests an Savage »in den nächsten Monaten«.

