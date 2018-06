PUBG - Zu Unrecht gebannte Spieler erhalten 20.000 Battle Points

Die PUBG Corporation zieht hinsichtlich Cheatern die Zügel straffer an. Seit jeher hat Playerunknown's Battlegrounds ein signifikantes Problem mit Schummlern, doch die Maßnahmen der Entwickler werden nun immer strikter. Das hat aber auch zur Folge, dass einige unschuldige Spieler gebannt werden. Dieser Problematik begegnet die PUBG Corporation nun mit einem Kompensationsprogramm.

Laut eines Posts auf dem Steam-Blog des Spiels führte das übereifrige Anti-Cheat-Programm zu einigen Kollateralschäden:

"Wie ihr wisst, ist es eine unserer höchsten Prioritäten, Hacker und Cheater aus PUBG zu entfernen. Wir haben in diesem Bereich in letzter Zeit große Schritte nach vorne gemacht, aber manchmal leider auch Fehler begangen. Erst kürzlich wurden einige Spieler zu Unrecht gebannt und waren eine Zeit lang nicht mehr in der Lage, in das Spiel zu gelangen."