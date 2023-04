PvP in Diablo 4 wird ehrlos und gemein, besiegte Hardcore-Charaktere werden sogar gelöscht

In den PvP-Zonen von Diablo 4 solltet ihr keine Gnade von euren Gegnern erwarten.

Diablo 4 erscheint schon bald, in einem Livestream gab es jetzt aber noch mal eine Menge zusätzlicher Infos und Neuigkeiten zum Action-Rollenspiel. Während das große Highlight die Ankündigung einer weiteren Beta war, gab es aber noch mehr Interessantes zu sehen und zu hören. Unter anderem gingen die Entwickler auf den PvP-Modus ein, der wohl kein Zuckerschlecken wird.

So hart wird der PvP-Modus

Der PvP-Modus von Diablo 4 ist eine optionale Beschäftigung in Diablo 4, die sich vor allem für hochlevelige Spielerinnen und Spieler eignet. Im Livestream stellen die Entwickler nun klar, dass in den über die Spielwelt verteilten PvP-Zonen, den sogenannten Feldern des Hasses, das Chaos regieren soll:

Die Felder des Hasses, die wir in Diablo 4 haben, sind kein Ort der Ehre, sondern ein Ort des Gemetzels. Wenn ihr also zu den Feldern geht, solltet ihr daran denken, dass ihr ein chaotisches Reich der Gefahr und Bedrohung betretet. Das ist die Fantasie. Das ist es, was wir daraus machen wollen.

Was das bedeutet, wird im Livestream noch genauer erklärt: Es gäbe schlicht keine Mechaniken oder Regeln, die etwa einzelne Spielerinnen und Spieler vor Gruppen schützen würden, die gezielt Jagd auf sie machen. Ihr könnt durchaus auf stärkere Gegner treffen, auch wenn sichergestellt werden soll, dass ihr mit einem niedrigen Level nicht gegen die erfahrensten Krieger antreten müsst.

Im PvP können euch auch Gegnergruppen auflauern, ihr solltet daher immer auf der Hut sein.

Besonders schwierig wird es allerdings, wenn ihr im Hardcore-Modus spielt. Hier bedeutet nämlich jeder Tod den Verlust eures gesamten Charakters. Das Sterben in PvP-Kämpfen bildet hier auch keine Ausnahme, wie jetzt von den Entwicklern bestätigt wurde. In Diablo 3 fanden PvP-Kämpfe noch in geschützten Arenen statt und ließen euch nach einer Niederlage auch im Hardcore-Modus weiterleben.

Wozu ist der PvP-Modus überhaupt da?

Falls ihr euch fragt, warum man dieses Risiko nun überhaupt eingehen sollte, gibt es zwei Antworten. Zum Einen dient der PvP-Modus als zusätzliche Herausforderung für sehr erfahrene Spielerinnen und Spieler, die bereits ihren Build perfektioniert haben.

Außerdem warten in PvP-Gebieten sogenannte Samen des Hasses, die verfeinert und gegen einzigartige kosmetische Objekte getauscht werden können.

Was haltet ihr von dem äußerst gefährlichen PvP-Modus in Diablo 4? Passt das uneingeschränkte Kämpfen für euch zur düsteren Atmosphäre, die das Action-Rollenspiel etablieren will? Oder würdet ihr euch lieber ehrenhafte Duelle zwischen ebenbürtigen Kontrahenten wünschen? Schreibte es uns gerne in den Kommentaren!