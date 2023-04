Diablo 4 bekommt noch eine Beta! Das erwartet euch am finalen Test-Wochenende

Diablo 4 bekommt im Mai ein drittes Beta-Wochenende.

Dicke Überraschung für Fans von Diablo 4! Am Abend des 20. April fand erneut ein Entwickler-Livestream zum heiß erwarteten Rollenspiel statt. Die Devs rund um Game Director Joe Shely luden sich diesmal den YouTuber und Diablo-Profi Rhykker ein, um über den aktuellen Stand des Spiels zu plaudern.

Das Highlight des Streams war aber die große Überraschung, die am Ende der Übertragung enthüllt wurde: Es wird ein drittes Beta-Wochenende namens Server Slam geben!

Wir fassen für euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zur dritten Beta zusammen, die ihr jetzt wissen müsst.

Das erwartet euch in der nächsten Beta von Diablo 4

Wann startet die dritte Beta? Die finale Beta soll vom 12. bis 14. Mai 2023 stattfinden. Wir rechnen aber damit, dass die Beta hierzulande wegen der US-Zeit erneut einen Tag länger läuft, sodass ihr von Freitag bis Montag spielen könnt.

Was erwartet euch in der Beta? Die Beta wird größtenteils inhaltsgleich mit den vorherigen Beta-Wochenenden sein. Blizzard will den Server Slam nutzen, um die Serverkapazitäten für die Veröffentlichung zu testen. Ihr werdet also erneut dieselbe Region erkunden und könnt höchstens Stufe 25 erreichen.

Allerdings gibt es auch einige Neuerungen: Kürzlich hat Blizzard über 70 Änderungen seit der Beta bekannt gegeben, unter anderem Verbesserungen beim Dungeon Layout und der Klassen-Balance. Diese werden bereits in der nächsten Beta enthalten sein.

Das höchst effektive Farmen von Dungeons, wie wir es euch in folgendem Video gezeigt haben, wird somit nicht mehr möglich sein:

3:13 Diablo 4: Wir zeigen euch den Dungeon für den besten Loot in der Beta

Nach dieser Beta soll es zum Release keine größeren Änderungen mehr geben, da kürzlich der Gold-Status erreicht wurde - ihr spielt also die ersten 25 Charakterlevel, wie ihr sie im finalen Spiel finden werdet.

Neue Belohnung: Es wird zudem eine neue Belohnung geben, die ihr euch in der Beta für die Release-Fassung verdienen könnt. Wer mindestens Stufe 20 erreicht und den Weltboss Ashava bezwingt, bekommt eine Trophäe für sein Reittier - ihr könnt euch also ein Horn des riesigen Dämons an euer Pferd hängen. Deshalb wird der Weltboss auch alle drei Stunden erscheinen und nicht nur einmal pro Tag.

Wer Level 20 erreicht und dann Ashava besiegt, kann sich in Diablo 4 dieses Horn an sein Pferd dübeln.

Was war sonst noch passiert? Rhykker durfte in den vergangenen Tagen ausgiebig einen aktuellen Build von Diablo 4 bei Blizzard auf Herz und Nieren testen und zeigte sich begeistert vom Endgame, über das im Stream ebenfalls viel Neues verraten wurde.

So wurden etwa einige neue Unique Items gezeigt. Was Diablo-Veteranen garantiert freuen wird: Unter anderem feiert die beliebte Harlekinskrone aus Diablo 2 ein Comeback - und gewährt gleich mal +4 auf alle Fertigkeiten eures Charakters.

Außerdem gingen die Entwickler näher auf das Paragonsystem ein und zeigten, wie sich das Verteilen der Punkte auf den Build eures Charakters auswirkt. Die spannendste Erkenntnis ist, dass sich aufgrund des Zufallsfaktors auf den Paragon-Brettern kein Charakter gleichen soll.

Da sich die Knotenpunkte auf den Paragon-Boards in verschiedenen Seltenheitsgrade von Normal bis Legendär auftauchen können, sollen sich selbst zwei Charaktere mit demselben Klassen-Builds niemals komplett gleich spielen.

Freut ihr euch auf das dritte Beta-Wochenende und werdet noch einmal in Sanktuario abtauchen? Oder habt ihr bereits genügend gesehen und wartet jetzt lieber auf den Release? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!