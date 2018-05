Rage 2 - Große Plus-Titelstory zum Endzeit-Shooter

Schön, dass auch wir endlich offen darüber reden können, ohne Geheimhaltungsvereinbarungen zu verletzten: Rage 2 kommt!

Doch in welcher Form? Entführt uns Rage 2 ins gleichen postapokalyptische Szenario wie der Vorgänger? Setzt das Spiel wieder auf diese Mischung aus Open World und schlauchigen Ballerabschnitten, die uns im ersten Teil nicht vollends überzeugen konnte? Und gibt's dieses Mal eine gescheite Geschichte, die die Schießereien zusammenhält? Wir wissen mehr!

Denn wir haben das Spiel im Vorfeld bereits gesehen und mit id-Boss Tim Willits über die Fehler des ersten Rage und die Lehren, die das Entwicklerteam daraus gezogen hat, in einem exklusiven Interview gesprochen. Was id Software zusammen mit ihren Entwicklungspartnern Avalanche (Just Cause 3) für Rage 2 geplant hat, lest ihr in unserer großen Preview-Titelstory, die ab dem 15. Mai um 16 Uhr auf GameStar Plus online geht. Dazu gibt's noch einen Video-Talk rund um Rage 2.



Und jedes Plus-Mitglied bekommt schon jetzt das erste Rage als Gratis-Vollversion - bis zum Release von Rage 2 könnt ihr also schon mal den Vorgänger spielen.

Exklusive Artikel, Videos, Rabatte und Gratisspiele: Alle Plus-Vorteile auf einen Blick