Das Rainbow Six Invitational 2019, das offizielle WM-Turnier des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege, findet vom 11. bis 17. Februar 2019 im kanadischen Montreal statt. Das Event unterteilt sich in drei Tage Gruppenphase und drei Tage Playoffs. 16 Teams kämpfen um den bislang größten Preispool von über einer Million US-Dollar. Diese stattliche Summe kommt aus den Ingame-Verkäufen der »Road to Six«-Items in Rainbow Six: Siege zustande.

Pläne für 2019: Ubisoft gab auf der offiziellen Website zudem bekannt, dass im Rahmen des WM-Invitationals die Pläne für das vierte Content-Jahr für R6: Siege bekanntgegeben werden. Ubisoft versorgt den populären Taktik-Shooter seit Release im Jahr 2015 per »Operations« regelmäßig mit neuen Inhalten wie Operatoren, Maps und gelegentlich auch speziellen Event-Modi wie dem Zombie-Modus Outbreak.

Was könnte kommen? Wie zwei neue Operator aussehen könnten, berichtet ein Leak zu Rainbow Six: Siege. Demnach stehen mit Gridlock und Mozzie zwei Spezialisten der australischen Fraktion auf der Agenda. Passend dazu bringen die Entwickler mit ziemlicher Sicherheit auch neue Maps auf den Plan.

