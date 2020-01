Year-5-Leak zu Rainbow Six Siege: Nur noch sechs neue Operator?

Auch im Jahr 2020 wird eine Tradition von 2019 fortgesetzt: Leaks zur neuen Season von Rainbow Six: Siege. Die kommen diesmal jedoch nicht aus der üblichen Quelle der Resetera-Foren, sondern von einem Nutzer auf Reddit. Dieser postete einen Screenshot aus dem Spiel, auf dem gelistet ist, welche Boni ihr für den Kauf des fünften Season Pass bekommt.

Leaks sind keine Bestätigung: Leaks müssen nicht stimmen. Screenshots und Videos lassen sich fälschen und selbst wenn sie echt sind, könnte der Entwickler bis zur offiziellen Veröffentlichung noch Änderungen vornehmen. Ubisoft hat bisher noch keine offiziellen Informationen zur nächsten Season von Rainbow Six bekannt gegeben. Die wird es auf dem Six Invitational in Montreal geben. Wir werden vor Ort sein und darüber berichten.