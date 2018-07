Am 11. Juli ging ein neuer Patch auf dem Testserver zu Rainbow Six: Siege live. Diesmal sind große Balance-Änderungen für die Operators dabei, die vor allem Finka, IQ und Blackbeard betreffen.

Finka gilt schon jetzt als einer der stärksten Operators im Spiel und sie wird durch den Patch sogar noch weiter gebufft. Ihre relativ unzuverlässigen Blendgranaten werden durch effektivere Splittergranaten ersetzt.

Zudem kann ihr Smoke als Kontrahent nun weniger gefährlich werden: Operatoren, die Nano Boosts durch Finka erhalten, nehmen jetzt nur noch 50 Prozent mehr Schaden durch Smokes Kanister und nicht länger doppelt so viel. Bleibt abzuwarten, wie sich eine noch stärkere Finka auf die finale Spielbalance auswirkt.

Schwächerer Schild und weniger Reichweite

IQ und Blackbeard erhalten hingegen Nerfs. IQ verliert ihre Splittergranaten zugunsten einer Claymore. Die Reichweite ihres Scanners wird außerdem von 20 auf 15 Meter reduziert. Ob das der Spielbarkeit von IQ langfristig zugute kommt, sei vorerst dahingestellt - noch reden wir ja ausschließlich vom TTS.

Blackbeards Schild wird von 60 HP auf 50 HP abgeschwächt, er darf sich damit aber immerhin ein bisschen schneller bewegen. Damit lässt sich das Schild in Zukunft durch weniger Schüsse zerstören, was es einfacher macht, an Blackbeard heranzukommen.

Auch bei Dokkaebi gibt es eine Änderung: Ihre Claymore wird durch Blendgranaten ersetzt. Hinzu kommen weitere kleine Neuerungen und Bug Fixes. Natürlich kann sich bis zum fertigen Patch im Spiel noch einiges ändern.

Patch Notes

Gameplay Changes:

Finka's stuns have been replaced by frags

Finka's Smoke gas canisters damage has been modified from 2 to 1.5

IQ's frags have been replaced by claymore Her Electronic detector range is now 15M instead of 20M

Blackbeards shield has been nerfed - it now has 50HP There has been a slight boost in movement while using shields, when the shield is equipped, the movement speed is slowed by 30%

Dokkaebi's claymore mines have been replaced by stun grenades

Known Issues:

Some weapons have a different recoil pattern, or feel. (K1A1 and M249)

Bug Fixes: