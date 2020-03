Ich habe mich schon in meiner Kolumne zu Monster Hunter World: Iceborne gefragt, warum wir die Kreaturen im Spiel überhaupt jagen und töten. Was wäre, wenn wir mit ihnen in Frieden zusammenleben, ja vielleicht sogar sie verstehen würden? Das Twitter-Konto @RathalosSays liefert da eine sehr humorvolle Antwort: Wahrscheinlich dürften wir uns dann Einiges anhören.

Der Twitter-Account stammt nicht offiziell von Entwickler Capcom, sondern von einem Fan. Der erstellt kurze Clips, in denen er Rathalos animiert und synchronisiert. Der Drache wirkt dabei so herrlich grummelig, sarkastisch und pessimistisch, dass zumindest wir einfach schmunzeln mussten.

Die kurzen Videos nehmen oft auch Bezug auf Monster Hunter und das Verhalten der Jäger, das Rathalos ziemlich auf die Nerven geht. Beispielsweise platzieren die Spieler gerne Bomben neben den schlafenden Kreaturen, wofür der Drache natürlich nur wenig Verständnis hat:

Rathalos hasst aber nicht nur Jäger, auch mit Vögeln kann er sich nicht wirklich anfreunden. Dabei müsste doch ein ähnliches Verwandtschaftsverhältnis wie bei den Dinosauriern bestehen. Und auch für das Iceborne-Addon kann er sich nicht wirklich begeistern - brr, zu kalt! Und Helikopter erst, furchtbar!

Ein kleiner Tollpatsch ist der Gute zudem obendrein auch noch. Vielleicht kommt ihm ja jemand zu Hilfe, wenn er etwas freundlicher ist?

Yup, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. #SFM #MonsterHunter pic.twitter.com/4E7WiqgSJI