Reacher sollte bereits vor Jahren sterben, doch Autor brachte den »grundlos grausamen« Tod nicht übers Herz

Hoffen wir mal, dass auch den TV-Reacher letztendlich kein trauriges Ende ereilt. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Seit 29 Jahren prügelt sich Ex-Militärpolizist Jack Reacher schon auf dem Papier mit bösen Kerlen herum. Irgendwann muss doch einmal Schluss sein, oder?

Das hat sich der Bestsellerautor und Schöpfer des Actionhelden Lee Child vor Jahren auch schon einmal gedacht, denn auch ihm ging als Autor der Reihe irgendwann langsam die Puste aus. Dabei war aber kein Happy End für Jack Reacher in Sicht, sondern eher das komplette Gegenteil.

Ein grausamer Tod für Reacher

Reacher verblutet auf einem schmutzigen Badezimmer-Boden eines billigen Motels. Jap, so sollte die Geschichte des beliebten Ex-Militärpolizisten vor Jahren enden. Der Titel des letzten Buches wäre dann »Die Lonely« gewesen (via Collider).

Lee Child fand die Art und Weise des Todes zwar geeignet für seine Figur, aber er brachte es nicht übers Herz, seine Fans zu enttäuschen: »Das wäre ein passendes Ende für einen Helden gewesen, dessen Markenzeichen Gewalt ist. Aber ihn zu töten, erschien mir gegenüber den Lesern als unnötig grausam.«

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Stattdessen entwarf der mittlerweile 71-jährige Autor ein anderes mögliches Ende für seinen letzten Roman. Hier wäre Reacher am Leben geblieben und hätte sich für genau für das entschieden, was sein Charakter eigentlich nie hatte: ein Zuhause.

Reacher hätte das Problem gelöst, wäre zum Busbahnhof gegangen und hätte sich dann gedacht: »Vielleicht miete ich mir ein Haus und hole mir einen Hund.« Das wäre sein metaphorischer Tod gewesen.

Doch auch zu diesem Szenario ist es (bis jetzt) nicht gekommen, denn Lee Child hat eine andere Lösung gefunden: Ende 2025 übergab er die Figur in die Hände seines jüngeren Bruders, Andrew Child. Bereits seit dem 25. Roman »The Sentinel« (deutsch: Der Sündenbock) schreibt Andrew aktiv an der Reihe mit und steht sogar als Co-Autor auf dem Cover. Der Übergang von Child zu Child ist demnach mehr als flüssig.

Wann geht es mit Reacher auf Amazon weiter?

Staffel 4 der beliebten Action-Serie startet am 12. August 2026 auf Amazon Prime Video. Zum Start gibt es drei neue Folgen und danach wird jeweils wöchentlich eine neue Episode auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht.

Und Reacher kommt tatsächlich nicht allein: Im Anschluss an das Staffelfinale am 16. September erscheint auch gleich die komplette erste Season des Spin-offs Neagley – natürlich auch auf Prime Video.

Dort untersucht Reachers beste Freundin Francis Neagley (Maria Sten) den mysteriösen Tod eines alten Freundes und bekommt wohl auch Unterstützung von Reacher, der einen Gastauftritt in der Serie haben soll. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Linkbox.