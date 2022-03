Es ist wieder Donnerstag. Das heißt nicht nur, dass unser aller wohlverdientes Wochenende in greifbare Nähe rückt, sondern auch, dass es um 18:00 Uhr wieder ein React Live auf unserem GameStar-YouTube-Kanal und auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions gibt.

Eine Stunde lang spricht unser Video-Team mit Kollegen aus der Redaktion oder externen Gästen über aktuelle Themen, die nicht nur von uns eingebracht werden, sondern vor allem von euch stammen. Immerhin wisst ihr am besten, was euch derzeit bewegt, also lasst uns drüber reden!

Diese Woche freuen sich Ann-Kathrin Kuhls, Daniel Feith und Alexander Köpf darauf, den Abend mit euch zu verbringen. Zwei Themen haben sie bereits für euch vorbereitet, der Rest wird sich aus eurer Beteiligung im Chat ergeben.

Wie kann ich Themen einbringen? Ganz einfach: Postet einfach unter !thema im Chat, was euch auf dem Herzen liegt bzw. worüber ihr reden möchtet. Das funktioniert sowohl auf Youtube als auch auf Twitch.

Im heutigen React live geht es um: