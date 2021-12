Neuer SWAT-Shooter Ready or Not ist jetzt auf Steam erschienen

Sparen wir uns die Witze über ein Spiel, das Ready or Not heißt und noch während der Entwicklung im Early Access erscheint. Denn Ready or Not ist alles andere als lustig! Der Hardcore-Shooter will schließlich den Alltag von Spezialkräften der Polizei spielbar machen.

Am 18. Dezember 2021 erschien der geistige Nachfolger zur SWAT-Reihe nun auf Steam. Der Preis beläuft sich auf 36 Euro. Wer Entwickler VOID Interactive unterstützen will und sich dafür als FBI-Spezialeinheit samt kosmetischer Waffen-Varianten ausrüsten will, kann die durchaus happigen 72 Euro für die Supporter Edition oben draufpacken.

Viele Fans von SWAT 4 und den alten Rainbow-Six-Spielen, bei denen vor allem Methodik und Taktik Trumpf waren, warten bereits sehr lange auf Ready or Not. Es wurde immerhin schon 2017 erstmals angekündigt. Zuletzt gaben die Entwickler offen zu, dass Ready or Not jetzt erscheinen muss, um die Entwicklung weiterfinanzieren zu können.

Mal reinschauen? Passend zum Release gibt es einen neuen Trailer, der euch die Grundlagen des taktischen Gameplays näherbringt:

Wie geht es jetzt weiter?

Was geschieht im Early Access? Ready or Not soll geschätzt ein Jahr im Early Access bleiben, bis es fertig entwickelt ist. In dieser Zeit sollen zusätzlich zu den sechs bereits verfügbaren Levels mindestens fünf weitere erscheinen. Zudem sollen Spieler mit mehr Modi (wie dem PvP-Modus), neuen Waffen, einer finalisierten Benutzeroberfläche und abgeschlossenen Lokalisierungen rechnen können.

Wie ist der jetzige Stand des Spiels? Die Entwickler schreiben auf Steam, dass Ready or Not sich in einer späten Alpha befinde und die Features weitgehend komplett seien. Auch sei der Hardcore-Shooter bereits gut optimiert und halte den Ansprüchen der Entwickler stand.

Die ersten 47 Rezensenten sehen es ähnlich und vergeben zu 95 Prozent positive Wertungen. Das ist aber natürlich nur eine Momentaufnahme. Wie sich die Wahrnehmung der Kunden entwickelt, müssen die kommenden Tage und Wochen zeigen.

