Ready or Not: Roadmap für 2024 kündigt große DLC-Erweiterungen für den Ausnahme-Shooter an

Wir fassen zusammen, was bereits zur Roadmap 2024 von Ready or Not bekannt ist.

Ready or Not ist noch lange nicht fertig. Also es ist schon fertig, aber noch nicht fertig fertig, klar soweit? Der Ausnahme-Taktik-Shooter hat im Dezember 2023 den Early Access verlassen und liefert mittlerweile ein beeindruckendes Paket für alle Fans der alten SWAT- und Rainbow-Six-Teile, doch die Entwickler wollen ihr Baby noch nicht verabschieden.

Für 2024 sind diverse neue Inhalte geplant - einige davon kostenpflichtig, andere kostenlos. In einer jüngst veröffentlichten Roadmap auf Steam gibt es dazu erste Details, wir fassen die wichtigsten Eckpunkte für euch zusammen.

Ready or Not Roadmap für 2024: Geplante DLCs und Patches

Ready or Not soll in jedem Quartal 2024 neue Inhalte bekommen, darunter zwei große kostenpflichtige DLC-Erweiterungen, die aber - ähnlich wie bei Paradox-Spielen - immer auch von kostenlosen Patches flankiert werden, beispielsweise mit neuen Waffen für das Grundspiel.

Eine grobe Übersicht der geplanten Inhalte für 2024.

Hier der erste Plan:

Neujahr 2024 : In den ersten Wochen und Monaten des neuen Jahres steht noch Bugfixing der erschienen Vollversion im Fokus, Hotfix #4 soll beispielsweise schon sehr bald erscheinen.

: In den ersten Wochen und Monaten des neuen Jahres steht noch Bugfixing der erschienen Vollversion im Fokus, Hotfix #4 soll beispielsweise schon sehr bald erscheinen. Frühling 2024 : Im Frühling geht es dann los mit den neuen Inhalten. Der erste DLC heißt Home Invasion und beliefert die Fans mit neuen Maps. Parallel erscheint Update 1.1 für das Grundspiel mit neuen Waffen und Anpassungen für alle Besitzer des Hauptspiels.

: Im Frühling geht es dann los mit den neuen Inhalten. Der heißt Home Invasion und beliefert die Fans mit neuen Maps. Parallel erscheint für das Grundspiel mit neuen Waffen und Anpassungen für alle Besitzer des Hauptspiels. Im Sommer 2024 soll dann der zweite DLC erscheinen, hier verraten die Devs aber noch keine Details.

soll dann der erscheinen, hier verraten die Devs aber noch keine Details. Im Herbst 2024 kommt dann Update 1.2, ebenfalls mit dem vagen Versprechen neuer Inhalte, Anpassungen und Fixes.

Der erste DLC erscheint für alle ursprünglichen Käufer der Supporter Edition von Ready or Not kostenlos. Im DLC-Paket stecken neue Karten sowie ein DLC-exklusives Outfit. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald die Devs konkretere Informationen über die geplanten Inhalte liefern.

In ihrem Posting deuten die Devs außerdem an, dass nach 2024 immer noch nicht Schluss sein wird. Sie bedanken sich bei den Fans für deren Treue während 2024 und darüber hinaus . Wie lange Ready or Not mit neuen Inhalten versorgt wird, hängt sicher auch vom Verkaufserfolg der beiden geplanten Erweiterungen ab.

Wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Bock drauf? Oder seid ihr immer noch traumatisiert von der Krankenhausmission?