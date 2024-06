Rebel Moon: Der Release des Director's Cut ist endlich bekannt, Sci-Fi-Fans müssen nicht mehr lange warten

Für den Director's Cut von Rebel Moon steht jetzt der Release-Termin fest und zwei neue Filmtitel gibt es gleich noch dazu. Bildquelle: Netflix

Der Director's Cut von Rebel Moon hat einen Release-Termin: Am 2. August 2024 ist es endlich soweit.

Wer also bisher einen Bogen um Zack Snyders Sci-Fi-Zweiteiler auf Netflix gemacht hat oder neugierig ist, ob die neue Schnittfassung Rebel Moon tatsächlich rettet, kann sich den Termin jetzt rot im Kalender anstreichen.

Außerdem gibt es eine weitere wichtige Änderung beim Filmtitel! Der Director's Cut wird kein einzelner Film, sondern ebenfalls zweigeteilt. Die zwei Teile kommen jeweils mit einem neuen Titel daher:

Part One: A Child of Fire wird zu Chapter One: Chalice of Blood

Part Two: The Scargiver wird zu Chapter Two: Curse of Forgiveness

Das soll der Director's Cut von Rebel Moon liefern

Was euch im Director's Cut von Rebel Moon erwartet? Die wichtigsten Infos haben wir in der folgenden Liste übersichtlich für euch zusammengefasst:

eine Laufzeit von knapp sechs Stunden

mehr Sex und Gewalt, die ein hartes R-Rating rechtfertigen

zusätzliche Szenen, die den Helden und Schurken mehr Tiefe und eine ausführliche Hintergrundgeschichte bescheren sollen

laut Regisseur Zack Snyder fast ein komplett anderer Film , bei dem Netflix nichts zu melden hatte

Einen neuen Trailer gibt es aktuell nicht. Im allerersten Trailer zu Rebel Moon stecken aber zumindest schon einmal ein paar Szenen, die wir bisher nicht auf Netflix gesehen haben:

3:42 Der erste offizielle Trailer zu Rebel Moon

Rettet der Director's Cut nun doch noch Rebel Moon?

Bisher konnte Rebel Moon eigentlich nur die hartgesottensten Fans von Zack Snyder überzeugen. Die beiden Teile Kind des Feuers und Die Narbenmacherin wurden so zum Beispiel von Kritikern bei Rotten Tomatoes mit vernichtenden 15 bis 21 Prozent abgestraft. Der User-Score wirkt im direkten Vergleich etwas euphorischer, allerdings solltet ihr diese Wertungen mit einer Prise Skepsis betrachten.

Wir haben beide beide Teile von Rebel Moon für euch bereits unter die Lupe genommen und waren ebenfalls alles andere als begeistert. Unsere spoilerfreien Filmkritiken zu Kind des Feuers und Die Narbenmacherin könnt ihr unter den entsprechenden Links nachlesen.

Habt ihr Rebel Moon bei Netflix bereits gesehen? Wenn ja, wie gut haben euch die beiden bisher veröffentlichten Teile gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Director's Cut? Freut ihr euch auf die neuen Schnittfassungen des großen Sci-Fi-Zweiteilers von Zack Snyder oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!