Rebel Moon: Wann startet Teil 2: Die Narbenmacherin bei Netflix?

Seit dem 22. Dezember 2023 läuft Rebel Moon bei Netflix - aber nicht komplett. Nach Kind des Feuers folgt Die Narbenmacherin. Dafür müssen sich Sci-Fi-Fans aber noch bis 2024 gedulden. Wir liefern euch alle Infos zum Release von Rebel Moon Teil 2 und was bisher zu dem versprochenen Director’s Cut bekannt ist.

Wann startet Rebel Moon 2 bei Netflix?

Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin startet offiziell am 19. April 2024 bei Netflix - auch in Deutschland. Eine konkrete Uhrzeit ist aktuell nicht bekannt. Doch sollte Netflix wie bei Teil 1 vorgehen, dürfte Teil 2 dann ebenfalls um 4 Uhr nachts nach deutscher Zeit aufschlagen.

Die Laufzeit des Sequels wird sich abermals auf circa zwei Stunden belaufen. Rebel Moon war ursprünglich als ein Film und nicht als Zweiteiler geplant, der ursprünglich um die vier Stunden lang war. Damit handelt es sich bei Die Narbenmacherin natürlich auch um eine direkte Fortsetzung zu Kind des Feuers.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler Leichte Spoiler-Warnung: Nachdem Kora (Sofia Boutella) die titelgebenden Rebellen versammeln und den Hinterhalt von Admiral Atticus Noble (Ed Skrein) überleben konnte, wird sich jetzt die Handlung um die Verteidigung von Veldt gegen die Streitkräfte der Mutterwelt drehen.

Übrigens: Im allerersten Trailer zu Rebel Moon lassen sich bereits Szenen aus Die Narbenmacherin und auch dem Director’s Cut ausmachen. Werft am besten selbst nochmal einen Blick hinein:

Wann erscheint der Director’s Cut von Rebel Moon?

Netflix und Regisseur Zack Snyder haben zu Rebel Moon ebenfalls einen Director’s Cut in Aussicht gestellt. Der kommt nicht nur mit einem harten R-Rating, sondern zusätzlichen Szenen von bis zu einer Stunde daher. Snyder zufolge soll sich Rebel Moon damit sogar fast wie ein anderer Film anfühlen.

Der Release-Termin des Director’s Cut von Rebel Moon ist aktuell nicht bekannt. Die Langfassung dürfte frühestens zum Start von Teil 2 (also dem 19. April 2024) bei Netflix aufschlagen, wahrscheinlich sogar erst später.

