Ein unerwartetes Crossover: Der Hobbit zieht jetzt in Red Dead Online durch den Wilden Westen. Ein Spieler hat seinen Charakter so umgebaut, dass er verblüffende Ähnlichkeit mit Bilbo Beutlin aus dem Der-Herr-der-Ringe- beziehungsweise Mittelerde-Universum hat.

Barfuß und mit Stich 2.0 bewaffnet (offenbar gehen auch Halblinge mit der Zeit und steigen auf Schusswaffen um) reitet er durch die Spielwelt. Vorgestellt hat »ConnorBuris« sein Projekt auf Reddit:

So klappt es mit dem Hobbit-Look

In seinem Post erklärt der Reddit-User, wie ihm der Bilbo-Look gelungen ist. Erstaunlicherweise scheint es nur wenige Herr-der-Ringe-Projekte für Red Dead 2 zu geben, weshalb er lange brauchte, um passende Kleidung zu finden. Derzeit verwendet er für seinen Red-Dead-Online-Bilbo:

White French Dress Shirt

Green Traditional Vest

Red Classic Frock Coat

Brown Worn Rolled Pants

Brown Neckerchief

Wild Chop in der Farbvariante 11 als Frisur

Als Vorbild diente ihm das Aussehen von Bilbo im ersten Film der Hobbit-Trilogie. Auf ein paar Details wie haarige Füße und spitze Ohren musste er leider verzichten. Auch Bilbos Gesicht und seine Körpergröße stellten ConnorBuris vor Schwierigkeiten. Er plant, sich ein Streitross anzuschaffen, damit das Größenverhältnis seiner Spielfigur noch passender aussieht.

So versucht sich Bilbo in Red Dead Online wie schon bei Smaug als Meisterdieb. Im Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 gibt es zwar keine Drachen zu bestehlen, aber dafür unvorsichtige Spieler. Wie der Versuch, jemandem seine Jagdbeute zu klauen, für den Western-Hobbit ausging, seht ihr in diesem Video.

ConnorBuris überlegt, ob er in Zukunft ikonische Szenen aus den Filmen nachstellen soll. Vielleicht findet er ja noch dreizehn Mitspieler, die seine Zwergenfreunde verkörpern wollen.

Red Dead Redemption 2 bietet viel Raum für die Kreativität seiner Spieler. So inszenierten sie beispielsweise ein tödliches Wild-West-Rollenspiel, in dem zwei Spieler in Showdowns gegeneinander antreten. Außerdem haben Spieler entdeckt, dass sich die Welt perfekt für ein Bob-Ross-Gemälde eignet.