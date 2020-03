Red Dead Redemption 2 ist Rockstars aktuellstes Videospiel und begeistert Fans wie Kritiker nicht nur durch eine spannende Western-Geschichte um den tragischen Helden Arthur Morgan, sondern auch mit seiner detaillierten und malerisch gestalteten Spielwelt.

Ein Spiel wie gemacht für The Joy of Painting

Malerisch stellt hier gleich das passende Stichwort dar: Denn wie sich herausstellt, bildet die amerikanische Prärie den 19. Jahrhunderts die perfekte Vorlage, um dem 1995 verstorbenen Künstler Bob Ross Tribut zu zollen.

Denn wer erinnert sich nicht gerne an The Joy of Painting und die Nächte, in denen das Malformat des Künstlers in Endlosschleife über die Bildschirme lief: In heimeliger Atmosphäre stellte Ross sein künstlerisches Talent unter Beweis, während er die Schlaflosen über die kleinen, aber umso wichtigeren Weisheiten des Lebens aufklärte.

Den Zeichenstil von Bob Ross - unter anderem geprägt durch zahlreiche »fröhliche, kleine Bäume« - hat sich nun Künstler Tworuru zum Vorbild genommen: Auf Nachfrage eines Freundes fertigte er ein Gemälde im Stil des Künstlers an, das auf einer Landschaftsszene von Red Dead Redemption 2 basiert.

Bob Ross malt noch immer auf Twitch

An Bob Ross' Präsentation von The Joy of Painting kommt Tworuru zwar nicht ran - immerhin bin ich beim Anschauen des Videos nicht einmal eingeschlafen - dennoch überschlagen sich die Fans von Red Dead Redemption 2 auf Youtube und Reddit mit Lob.

Falls ihr dank Two Ruru wieder auf den Geschmack gekommen seid, euch von Bob Ross in den Schlaf säuseln zu lassen, legen wir euch den Twitch-Kanal nahe, auf dem regelmäßig The Joy of Painting wiederholt wird.

Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Blick auf unsere Artikel zu Red Dead Redemption 2 werfen, im Zuge derer wir euch beispielsweise über Zeitreisende aus GTA 5 oder eure Begegnung mit dem Teufel beziehungsweise Tod in Person aufklären.