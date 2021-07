Mit Blood Money ist das neueste Update für Red Dead Online erschienen. Wir liefern euch alle Infos zum Release: Was ihr zu den neuen Missionen, der Story, der Währung Capitale und sonstigen Neuerungen des Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 wissen solltet. Die Patch Notes des Title Updates 1.25 findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Alles, was ihr zu Blood Money wissen müsst

Release: Ab wann ist Blood Money verfügbar?

Das Update Blood Money für Red Dead Online ist ab dem 13. Juli 2021 verfügbar. Die genaue Uhrzeit wurde nicht kommuniziert, die neuen Inhalte dürften jedoch parallel mit dem Blogpost im Rockstar Newswire online gegangen sein.

Speicher: Wie viel Platz benötigt Blood Money?

PC: 5,57 GB

5,57 GB Playstation: 5,6 GB

5,6 GB Xbox: 5.2 GB

Spieler: Kann ich die neuen Missionen solo spielen?

Ja, die neuen Missionen von Blood Money für Red Dead Online könnt ihr komplett alleine und ohne Mitspieler absolvieren. Alternativ könnt ihr aber auch Freunde mitbringen. Dabei variiert die maximale Spielerzahl von Missionsart zu Missionsart - weiter unten mehr Details dazu:

Verbrechen: für 1 bis maximal 7 Spieler

für 1 bis maximal 7 Spieler Gelegenheiten: für 1 bis maximal 4 Spieler

Team-Spieler sollten außerdem beachten: Die neue Währung Capitale, die ihr für das Freischalten der spektakuläreren Missionen benötigt, kann immer nur ein Spieler aufsammeln. Spielt ihr also im Team, solltet ihr euch absprechen, wer gerade Capitale benötigt und am besten aufsammelt.

Kosten: Wie viel Gold muss ich für Blood Money zahlen?

Das Blood-Money-Update für alle Spieler von Red Dead Online kostenlos. Das bedeutet, dass ihr weder Dollars noch Gold berappen müsst, um Zugriff auf die neue Story und deren Missionen zu erhalten - anders, als es bei den verschiedenen Lizenzen um Kopfgeldjäger, Naturkundler, Schwarzbrenner und Co. der Fall ist.

Zugriff auf die neuen Missionen bekommt ihr, sobald ihr mit dem NPC Guido Martelli Bekanntschaft gemacht habt. Mehr dazu erfahrt ihr im folgenden Abschnitt zur Story.

Story: Um was geht es in Blood Money?

In Blood Money bekommt ihr es mit Guido Martelli zu tun: Den Unterboss von Angelo Bronte dürften Spieler der Story von Red Dead Redemption 2 bereits kennen. Martelli plant, seinen Einfluss auf die Gesellschaft von Saint Denis zu erweitern und zu festigen. Dafür benötigt er Capitale - eine neue, seltene Währung, die ursprünglich von Angelo Bronte für die kriminelle Oberschicht von Red Dead Online angedacht war.

Allerdings befinden sich mittlerweile viel zu viele gemeine Kleinkriminelle im Besitz von Capitale, was natürlich die Aufmerksamkeit der Regierung und von Gesetzeshütern auf sich zieht. Deswegen zieht ihr im Auftrag von Angelo Martelli los, um ihm die illegale Währung zu beschaffen und so dessen Position in der Unterwelt von Red Dead Online zu stärken.

Missionen: Wie sehen die neuen Aufträge aus?

Um euch bei Martelli mithilfe von zurückgewonnenen Capitale gut zu stellen, könnt ihr dessen Kontakte in den fünf verschiedenen Staaten von Red Dead Online aufsuchen. Habt ihr euch selbst genug Capitale mithilfe von Verbrechen verdient, dann schaltet ihr die umfangreicheren und spektakuläreren Missionen von Blood Money frei. Die wichtigsten Infos zu den beiden neuen Missionsarten findet ihr wie folgt.

Verbrechen

Bei Verbrechen handelt es sich um neue Missionen, die ihr bei bereits bekannten Auftraggebern wie Sean Maguire, Anthony Foreman oder James Langton in der offenen Spielwelt von Red Dead Online annehmt. Drei sind sofort mit dem Launch von Blood Money verfügbar, drei sollen noch folgen - allerdings gibt es dafür noch keinen konkreten Release-Termin.

Wichtiger Hinweis! Capitale verdient ihr im Zuge dieser Missionen nicht für euch selbst, sondern bringt sie zu eurem Auftraggeber zurück. Für den Abschluss der Mission werdet ihr ausschließlich in Dollar bezahlt. Das Capitale dürft ihr also nicht behalten, könnt es aber auf eine andere Weise finden.

So füllt ihr eure eigenen Taschen mit Capitale: Capitale verdient ihr für euer eigenes Inventar nur durch das Looten von Kisten oder Gegnern in der offenen Spielwelt. Dieses Capitale dürft ihr dann für euch selbst behalten und müsst es nicht Guido Martelli übergeben. Im Zuge der neuen Verbrechens-Missionen dürftet ihr aber stets genügend Capitale bei Feinden oder in Truhen finden.

Alternativ könnt ihr Capitale übrigens auch bei Hehlern kaufen oder aber bei Überfällen auf Höfe und Lager erbeuten, die zufällig in der offenen Spielwelt aktiviert werden.

Auftraggeber müssen euch »kennen«: Außerdem solltet ihr beachten, dass euch die NPCs erst Missionen des Blood-Money-Updates anbieten, sobald sie euch vertrauen. Das bedeutet, dass ihr für den jeweiligen NPC bereits einen Standard-Auftrag erledigt müsst, bevor ihr euch an die neuen Jobs machen könnt. Habt ihr in der Vergangenheit schon Aufträge für den jeweiligen NPC erledigt, dann dürfte unmittelbar eine neue Verbrechen-Mission starten.

Gelegenheiten

Bei den Gelegenheiten handelt es sich um aufwendigere und spektakulärere neue Missionen: Diese Jobs schaltet ihr frei, sobald ihr euch mit genügend Capitale den Respekt von Martelli verdient habt. Die Missionen werden gestartet, indem ihr einen Teil eurer Capitale investiert.

Juwelenraub mit Zugüberfall: Bei dem ersten von insgesamt drei neuen Aufträgen handelt es sich um einen Juwelenraub inklusive Überfall auf einen Zug, der einen politischen Gegner Martellis zu Fall bringen soll.

Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Herangehensweisen: Während der Gelegenheiten habt ihr mehrere Nebenziele zu erfüllen und es stehen euch unterschiedliche Herangehensweisen offen. Außerdem könnt ihr zwischen drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen (normal, hoch und schonungslos) wählen, die euch bessere Belohnungen bescheren, je höher sie ausfallen.

Für 1 bis 4 Spieler: Die Gelegenheiten sind für bis zu vier Spieler verfügbar, wann die zwei weiteren Missionen dieses Typs in Red Dead Online aufschlagen, ist aktuell nicht bekannt.

Content: Diese neuen Inhalte gibt es außerdem

Neben der neuen Story und der neuen Missionen landen ebenso weitere frische Inhalte in GTA Online. Wir liefern euch einen kompakten Überblick:

Söldnerausrüstung, die aus Capitale, Munition, Vorräten und einem Halstuch besteht

das Haraway-Outfit und ein Rebellenponcho bei Madam Nazar

neue Farbvarianten des Torras-Ponchos bei Schneidern, Gemischtwarenläden und im Katalog Wheeler, Rawson & Co.

Fähigkeits- und Taschenbroschüren beim Hehler

Neues Menü, über das Spieler Free-Roam- und Blood-Money-Missionen auswählen können

Nominierungsserie als Matchmaking-Tool, die eine Liste aus von Spielern nominierten Missionen erstellt

Neue tägliche Herausforderungen

Neue Auszeichnungen

Nvidia DLSS für PC-Spieler mit Nvidia-Grafikkarten

111 8 Mehr zum Thema Ist Nvidia DLSS 2.0 wirklich ein Game-Changer?

Quick Draw Club: Wie funktioniert das neue Pass-Modell?

Neues Pass-Modell: Beim dem Quick-Draw-Club handelt es sich um ein neues Pass-Modell, welches sich aus insgesamt vier Pässen zusammensetzt. Wer sich in den Club mit Gold einkauft, profitiert von verschiedenen Belohnungen und Boni - wie zum Beispiel neuer Kleidung, beispielsweise das Redcliff-Outfit von Dutch van der Linde.

Wer investiert, bekommt Geld zurück: Die Kosten jedes Pass des Quick-Draw-Clubs belaufen sich auf jeweils 25 Gold. Wer alle Pässe kauft, bekommt den Halloween-Pass #2 gratis dazu. Die investierten Goldbarren sollen Käufer über insgesamt 25 freischaltbare Ränge übrigens wieder zurück erspielen können.

Termine und aktuell bekannten Inhalte der Quick-Draw-Pässe

Quick-Draw-Club #1 vom 13. Juli bis zum 10. August 2021 verfügbar:

Dutchs Redcliff-Outfit

Whitchurch-Variante für den Cattleman-Revolver

Rushword-Hemd

bis zu 25 Goldbarren

…

Quick-Draw-Club #2 vom 10. August bis zum 6. September 2021 verfügbar:

Rowberrow-Outfit

Haverhill-Hut

Patronenschutze

bis zu 25 Goldbarren

…

Quick-Draw-Club #3 vom 7. September bis zum 4. Oktober 2021 verfügbar:

Beadnell-Monokel

Bagshot-Messer

Layham-Jacke

bis zu 25 Goldbarren

…

Quick-Draw-Club #4 vom 5. Oktober bis zum 27. Oktober 2021 verfügbar:

Ibarra-Variante für die Mauser-Pistole

Huntingdock-Mantel

Förster-Poncho

bis zu 25 Goldbarren

...

Wie geht es nach Blood Money weiter?

Neue Inhalte bereits in Aussicht: Für die kommenden Monate stellt Rockstar Games bereits weitere neue Inhalte für Red Dead Online in Aussicht. Was genau kommen soll, ist aktuell allerdings nicht bekannt. Zweifelsohne dürften aber in absehbarer Zeit die restlichen Verbrechen und Gelegenheiten im Spiel aufschlagen. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.