Red Dead Redemption 2 - Nächster Trailer für diese Woche angekündigt

Rockstar hat bekannt gegeben, dass ein neuer Trailer zu Red Dead Redemption 2 in den Startlöchern steht und am 2. Mai 2018 um 17 Uhr deutscher Zeit offiziell verfügbar sein wird. Da Rockstar für gewöhnlich sehr knauserig mit Infos, Bildern und Videomaterial vor der Veröffentlichung eines neuen Spiels ist, dürfte der Trailer eine seltene Gelegenheit sein, das Western-Abenteuer vor dem Release am 26. Oktober zu sehen.

Red Dead Redemption 2

Official Trailer #3 Coming Wednesday, May 2nd at 11AM Easternhttps://t.co/lyuQK8oTi2 pic.twitter.com/7ZuW0b1wEQ — Rockstar Games (@RockstarGames) April 30, 2018

Bis jetzt sind allerdings nur Versionen für die Xbox One und die Playstation 4 angekündigt. Der erste Teil ist bis heute nie für den PC erschienen. Dafür beglückte Rockstar den Heimrechner im Falle von Max Payne 3 und GTA 5 erst einige Zeit nach den Konsolen. Nicht unwahrscheinlich also, dass Red Dead Redemption 2 erst verspätet für Windows einreiten wird.

Da der Nachfolger auch vor Red Dead Redemption spielen wird, verpassen mögliche PC-Revolverhelden zumindest aus Story-Sicht wenig. Als Arthur Morgan ist man Teil der Outlaw-Bande, angeführt von Dutch Van der Linde. John Marston, früherer Hauptcharakter, war ebenfalls einige Jahre Mitglied bei dieser Gang.