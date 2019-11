A simple life, a beautiful death Einfache Waffen (Cattleman Revolver, Lancaster Repeater, Springfield Rifle)

Death is silence Leise Waffen (Machete, Wurfmesser, Tomahawks)

History is written by fools Revolverheld-Waffen (Zweites Holster, Double-Action Revolver, Schofield Revolver, Doppelläufige Schrotflinte)

Greed is now a virtue 500 Dollar

Vanity. All is vanity Schaltet alle Outfits frei

Eat of Knowledge Alle Rezepte lernen

Share Alle Upgrade für das Camp freischalten

You revel in your disgrace, I see Setzt die Ehre auf das Minimum

Balance. All is balance Setzt die Ehre auf Neutral

Be greedy only for foresight Unendlich DeadEye

Guide me better Setzt DeadEye auf Level 1

Make me better Setzt DeadEye auf Level 2

I shall be better Setzt DeadEye auf Level 3

I still seek more Setzt DeadEye auf Level 4

I seek and I find Setzt DeadEye auf Level 5

You flourish before you die Füllt Leben, Ausdauer und DeadEye auf

Seek all the bounty of this place Verbessert Leben, Ausdauer und Deadeye

Better than my dog Das Pferd lässt sich aus beliebiger Distanz herbei pfeifen

A fool on command Die Spielfigur ist sofort betrunken

Run! Run! Run! Spawnt ein Rennpferd

My kingdom is a horse Verbessert die Verbundenheit mit sämtlichen Pferden im Besitz

The best of the old ways Spawnt eine Postkutsche

Keep your dreams simple Spawnt Kutsche mit einem Zugpferd

You want more than you have Spawnt ein Pferd der Rasse Araber

You want something new Spawnt ein zufälliges Pferd

Keep your dreams light Spawnt einen Karren mit einem Zugpferd

You want punishment Erhöht das Fahndungslevel

You want freedom Verringert das Fahndungslevel