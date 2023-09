Aufregung um Red Dead Redemption 3 im Netz: Woher kommen die Schlagzeilen?

Angeblich arbeit Rockstar ab sofort an Red Dead Redemption 3.

Es ist kaum zu glauben, aber neben dem Trudel um Baldur’s Gate 3 und Starfield machen tatsächlich noch andere Spiele auf sich aufmerksam. Eines davon stammt aus dem Hause Rockstar und nein, es ist weder GTA 6 noch das kontroverse Red Dead Redemption Remaster. Wobei letzteres schon in die richtige Richtung geht, denn die Rede ist von Red Dead Redemption 3. Aber woher kommt die plötzliche Aufregung?

Ein angeblicher Leak stellt das Internet auf den Kopf

Laut des Twitter/X-Nutzers MyTimeToShineH ist das Open-World-Abenteuer Red Dead Redemption 3 ab sofort in Entwicklung. Dieser ist vor allem für Leaks zu Marvel- und DC-Filmen bekannt, für Videospiele eher weniger. Seinen Beitrag seht ihr hier:

Der Leak verrät uns nicht nur etwas über den Entwicklungsstand von Red Dead Redemption 3, sondern tatsächlich auch von GTA 6. Denn wenn Rockstar Kapazitäten erübrigt, um sie auf einen neuen Titel zu verwenden, deutet das darauf hin, dass sich die Entwicklung von Rockstars Gangster-Flaggschiff dem Ende neigt.

Wie seriös ist der Leak?

Der Leaker MyTimeToShine hat bereits behauptet, dass an einem Sequel zu Hogwarts Legacy gearbeitet wird. Jedoch wurde das bisher weder bestätigt noch widerlegt. Das Gleiche gilt für die meisten anderen seiner Leaks. Außerdem hat er keine Quelle oder zumindest einen Hinweis auf die Herkunft seiner Informationen angegeben. Aus diesen Gründen solltet ihr den Leak besonders kritisch betrachten, auch wenn es nicht unwahrscheinlich ist, dass Rockstar die Arbeiten an Red Dead Redemption 3 begonnen hat.

Was haltet ihr von dem Leak? Glaubt ihr auch, dass Rockstar an einem dritten Teil des Wild-West-Abenteuers arbeitet? Welche Wünsche hättet ihr für das Spiel? Welche Befürchtungen habt ihr? Und habt ihr den ersten und zweiten Teil überhaupt gespielt? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!