Harry Potter-Serie von HBO offiziell angekündigt - soll mindestens 10 Jahre laufen

Harry Potter kehrt zurück: Als TV-Serie von HBO und mit einem neuen Cast. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.

Ja, es kommt tatsächlich eine Harry Potter-Serie von HBO - das hat der Sender hinter Produktionen wie Game of Thrones, House of the Dragon und The Last of Us mit einem ersten Teaser offiziell bestätigt. Das Projekt fokussiert sich abermals auf die sieben Harry Potter-Bücher, mit einem völlig neuen Cast und soll mindestens zehn Jahre laufen.

Erster Teaser zur Harry Potter-Serie enthüllt

Zur Ankündigung der Harry Potter-Serie hat HBO einen ersten Teaser enthüllt. Der zeigt jedoch nicht allzu viel, setzt aber zumindest auf das altbekannte Theme der Kinofilme. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

10 Jahre ist nicht gleich 10 Staffeln: Zehn Jahre Laufzeit bedeutet übrigens nicht, dass es zu zehn Staffeln der Harry Potter-Serie geben soll - wie Warner Bros. Discovery im Zuge der Ankündigung offiziell betont. Bei dem Projekt ist die umstrittene Harry Potter- und Phantastische Tierwesen-Autorin J.K. Rowling als Executive Producer beteiligt.

Was wir (vielleicht) schon wissen: Zuvor gab es bereits vielversprechende Gerüchte zu dem Projekt, die sich nun bewahrheiten. Einem Bericht von Bloomberg zufolge könnte sich jede Staffel der Harry Potter-Serie einem Buch der Reihe widmen. Insgesamt soll das Serienformat den Machern der Serie erlauben, der Geschichte der Vorlage mehr Raum zum Atmen zu geben.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Kein Cast oder Release-Termin

Viele offene Fragen: Aktuell ist nicht bekannt, welche neuen Darsteller in die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Co. schlüpfen werden. Ebenso keinen wir kein Release-Datum oder, was für Regisseure, Produzenten und Showrunner involviert sind. Diesbezüglich müssen sich Fans also noch in Geduld üben.

Die offizielle Bestätigung der Harry Potter-Serie war in Anbetracht des maßgeblichen Erfolgs des Franchises abzusehen: Schon die Kinofilme spielten weltweit über 7,7 Milliarden US-Dollar ein und auch das kürzlich erschienene Rollenspiel Hogwarts Legacy übertraf sämtliche Erwartungen von Warner Bros.

Was haltet ihr von der Ankündigung der Harry Potter-Serie von HBO: Freut ihr auch auf das Projekt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die TV-Serie? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Franchises wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!