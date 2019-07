Wolfenstein: Youngblood sollte eigentlich am 26. Juli für alle Plattformen gleichzeitig erscheinen. Jetzt hat Bethesda jedoch bekannt gegeben, dass sich PC-Spieler früher in den Koop-Kampf gegen das Regime (beziehungsweise in der internationalen Fassung gegen die Nazis) in den Kampf stürzen dürfen. Demnach erscheint Wolfenstein: Youngblood jetzt am 25. Juli um 19 Uhr, für die Konsolen gilt der alte Termin.

PC-Spieler aufgepasst! Wolfenstein Youngblood bekommt auf dem PC einen kleinen Vorsprung und ist bereits ab dem 25.07. um 19 Uhr für euch verfügbar! Alle weiteren Infos zum Release des Spiels findet ihr hier: https://t.co/ko05paCYka pic.twitter.com/egkX7BB2da — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) July 23, 2019

Wann kommt der Test?

Natürlich gibt's auf GameStar einen Test zu Wolfenstein: Youngblood. Aktuell wird die Review-Version bereits fleißig im Koop gezockt, die Wertung wird voraussichtlich am Freitag, den 26. Juli feststehen.

Unsere bisherigen Eindrücke aus dem Shooter-Spinoff, könnt ihr in unserer Preview zu Wolfenstein Youngblood nachlesen.

Hakenkreuze diesmal auch bei uns

Zum ersten Mal erscheint ein Wolfenstein-Teil auch bei uns in Deutschland ganz offiziell mit Hakenkreuzen und anderen entsprechenden Symbolen.

Angeboten werden zwei Versionen: Eine deutsche Fassung mit alternativen Symbolen und Bezeichnungen und eine internationale Version mit unzensierten Symbolen, in der auch von »Nazis« die Rede ist. Was die Gewaltdarstellung betrifft, sind beide Varianten inhaltsgleich.

Koop oder solo

Wolfenstein Youngblood ist auf Zwei-Spieler-Koop ausgelegt, in der Deluxe-Version ist für 10 Euro Aufpreis auch ein Buddy Pass enthalten, mit dem ihr Mitspieler einladen könnt, die das Spiel selbst nicht besitzen. Alternativ kann man das Spiel aber auch komplett im Alleingang durchspielen, die KI übernimmt dann die zweite Spielfigur.

