Bethesda teilt im offiziellen Forum mit, dass der Koop-Shooter Wolfenstein: Youngblood und der VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot erstmals auch in Deutschland in der internationalen Fassung erscheinen. Die USK hat sich entschieden, die Sozialadäquanzklausel im Einzelfall gelten zu lassen und die Spiele mit einem Ab-18-Siegel zu versehen. Somit ist der Weg frei für eine Version mit verfassungswidrigen Symbolen.

Auf Twitter stellte der Publisher klar, dass damit auch die bei früheren Spielen (wie Wolfenstein 2 The New Colossus) stets herausgeschnittenen Hakenkreuze diesmal bei der Veröffentlichung in Deutschland enthalten sein werden. Das ist ein Novum für einen Shooter seit dem ersten Wolfenstein 3D, welches die problematische rechtliche Situation anno 1994 auslöste.

Hakenkreuze: Im Film erlaubt, im Spiel verboten! Warum ist das so?

Große Neuigkeiten: Wolfenstein: Youngblood und Wolfenstein: Cyberpilot erscheinen erstmals auch als internationale Version in Deutschland – ja, das bedeutet mit den „einschlägigen Symbolen“. ? Alle Hintergründe und Infos findet ihr hier: https://t.co/QtOBeFc0KU pic.twitter.com/JLFZwcaLcp — Bethesda Deutschland (@bethesda_de) June 26, 2019

Weiterhin zwei Versionen

Beide Spiele wurden sowohl in einer internationalen als auch einer deutschen Fassung entwickelt. Demnach werden beide Versionen - also die ungeschnittene und die deutsche - in Deutschland erscheinen.

Käufer haben also die Wahl, ob sie die deutsche oder die internationale Fassung spielen wollen. Allerdings kann man als Besitzer einer Fassung von Wolfenstein: Youngblood oder Wolfenstein: Cyberpilot nicht nachträglich auf die andere Version wechseln.

Dass beileibe nicht jeder Shooter mit Hakenkreuzen eine USK-Freigabe erhält, zeigte kürzlich der Fall Post Scriptum. Hier verweigerte die USK eine Prüfung, da die Sozialadäquanz nicht gegeben sei.

