Der April 2022 neigt sich dem Ende, doch bevor der Monat dem Mai den Staffelstab in die Hand drückt, gibt's noch eine letzte Woche mit neuen Spiele-Releases. Unter den Neuerscheinungen findet ihr diesmal ein sehr klares Highlight für alle Strategiefans, das wir auch zeitnah auf GameStar.de testen werden. Aber auch darüber hinaus haben wir einige kleinere Geheimtipps für euch. Also: Schauen wir mal rein.

Highlight der Woche: Dune: Spice Wars

Genre: 4X-Strategie | Entwickler: Shiro Games | Publisher: Funcom | Release: 26. April 2022 (Early Access)

Wer auch immer die Entscheidung getroffen hat, relativ zeitnah zum großen Dune-Kinofilm ein Dune-Spiel zu entwickeln: Chapeau! Dune: Spice Wars dürfte bei vielen Sci-Fi-Fans offene Türen einrennen, gerade weil der Klassiker Dune 2 von 1992 bis heute im Kulturgedächtnis unter Strategie-Legende verbucht wird. Aber kann Spice Wars so großen Erwartungen gerecht werden? Unser Strategie-Experte Fabiano zeigt sich hier bislang skeptisch:

38 16 Mehr zum Thema Dune: Spice Wars hat eine Schwäche, die erschreckend gut zum Universum passt

Im Prinzip will das Spiel die Komplexität von Globalstrategie auf knackig kurze Partien herunterschrumpfen, ohne dass Spielspaß auf der Strecke bleibt. Als Adelshaus ist eure Aufgabe recht simpel: Auf dem Wüstenplaneten Arrakis die Kontrolle übernehmen und die Konkurrenz ausschalten. Spice Wars setzt auf Ressourcenmanagement, Kämpfe - halt auf all das, was man im Dune-Universum erwarten würde.

Am 26. April startet das Spiel erstmal in den Early Access. Zum Umfang gehören hier Offline-Schlachten gegen die KI. Multiplayer und Story-Kampagne folgten erst in den kommenden Monaten. Wir empfehlen euch: Wartet unseren Early-Access-Test diese Woche ab, bevor ihr zugreift.

Weitere spannende Releases

Die restlichen Releases der Woche gestalten sich überschaubar, aber ein paar interessante Geheimtipps haben wir trotzdem aufgestöbert.

Dienstag, 26. April 2022

Dune: Spice Wars: Dune bekommt nach all der Zeit wieder ein Strategiespiel - diesmal als 4X-Variante von Funcom.

The Serpent Rogue: Als Alchemist könnt ihr in diesem Mittelalter-Rollenspiel so ziemlich alles manipulieren. Sieht ganz vielversprechend aus.

Mittwoch, 27. April 2022

Prehistoric Kingdom: Einmal einen eigenen Jurassic Park verwalten ... ein Träumchen, das ihr in Prehistoric Kingdom ab Mittwoch ausleben könnt. Zumindest im Early Access.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe: Erweiterte Neuauflage des Story-Meisterwerks.

Otherworld Legends: Dieses Roguelite-Kampfspiel sieht so rasant wie spaßig aus.

Ultra Age: Dieser 3D-Klopper steht klar im Erbe von Nier: Automata.

Donnerstag, 28. April 2022

Trigon: Space Story: In diesem von FTL inspirierten Raumschiff-Strategiespiel kommandiert ihr euer Schiff durch eine offene Welt und entscheidet selbst, welche Art Captain ihr sein wollt.

Kapital: Sparks of Revolution: Sandbox-Wirtschaftsspiel, in dem ihr eure Stadt durch Revolution und Klassenkampf managen müsst.

Bugsnax: Auf der Insel Schleckum könnt ihr kuriose Kreaturen fangen, die ein Mix aus Insekt und Snack sind und ... ach, schaut es euch einfach selbst an.

House of the Dead: Remake: Der Railshooter-Opa bekommt ein Remake.

So, das war's für diese Woche. Falls ihr noch mehr Spiele wollt, schaut mal in die Release-Übersicht für den gesamten April rein:

Außerdem küren wir gerade die 100 besten Story-Spiele aller Zeiten. Falls ihr also mal wieder Lust auf eine schöne Geschichte habt und noch nicht alle Einträge der Liste kennt: Gebt euch einen Ruck.