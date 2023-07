Remnant 2: Entwickler sagt: "Noch niemand hat das ganze Spiel gesehen - auch wir nicht"

Bis ihr alle Geheimnisse in Remnant 2 entdeckt habt, werden hunderte von Stunden vergehen.

Noch im Juli kommen endlich auch PC-Spielerinnen und -Spieler in den Genuss von Remnant 2. Der Mix aus Rogue- und Soulslike erscheint am 25. Juli 2023.

Reviewende, Entwickelnde und Konsoleros hatten bereits die Möglichkeit teilweise über 400 Stunden in der düsteren Welt zu verbringen. Jetzt meldete sich der Designer und Entwickler Ben Cureton und sagt, dass trotzdem noch niemand 100 Prozent des Spiels gesehen hat.

Wie kann das sein?

Wer sich bereits etwas mit Remnant 2 oder seinem Vorgänger beschäftigt hat, wird mit Sicherheit sofort auf den Randomizer zeigen. Und diese Annahme ist nicht unbegründet, da alles, ja selbst der Anfang des Spiels durch den Zufall entschieden wird. Zwar ist er nicht ganz unschuldig, jedoch sind die zufallsgenerierten Welten und Szenarien nicht das, was gemeint ist.

Curton melden sich via Twitter:

Niemand hat 100 Prozent dessen gesehen oder erhalten, was Remnant 2 zu bieten hat. Ich rede hier über Hardcore-Spieler mit über 400 Spielstunden, Reviewern mit Early-Access und sogar unsere Entwickelnden. Niemand. Remnant 2 hat Geheimnisse innerhalb von Geheimnissen innerhalb von Geheimnissen. Wir haben sichergestellt, dass es Spielenden-freundlich ist, alle Achievements zu erhalten, man danach aber noch lange darüber hinaus durch immer neue Entdeckungen belohnt wird. Und wir haben sogar noch mehr auf Lager!

Über unsere Artikel hat sich Curton zwar nicht geäußert, aber wir können versichern, dass ihr auch dort Neues entdecken werdet. Zum Beispiel unseren ausführlichen Test zu Remnant 2:

Das Zusammenspiel zwischen aberwitzig vielen, verschachtelten Geheimnissen und dem Randomizer sorgt dafür, dass es ewig dauert, bis man alles gesehen hat. Schließlich müssen die Sterne richtig stehen, damit ihr im richtigen Durchlauf das richtige Geheimnis entdeckt. Und wer weiß, wie lange es dauert, bis es wieder auftaucht?

Was haltet ihr davon, dass es sehr glücksabhängig ist, ob man einem Geheimnis begegnet? Motiviert es euch, das Spiel mehrmals zu spielen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!