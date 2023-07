»Solltet ihr unbedingt spielen!« - In ersten Tests zu Remnant 2 zeichnet sich ein Geheimtipp ab

Zu zweit ballern macht mehr Spaß - zumindest in Remnant 2, denn dort ist der Koop laut Kritikerstimmen ein Highlight.

Es gibt Spiele, die tauchen zum Zeitpunkt ihres Erscheinens nicht weit oben in den Hitlisten auf, mausern sich dann aber im Laufe der kommenden Monate und Jahre dank Sales, Mund-zu-Mund-Propaganda und guten User-Reviews zu echten Geheimtipps oder gar einem Sleeper Hit.

Remnant 2 könnte eines dieser Spiele sein. Darauf lassen zumindest die internationalen Wertungen für den Koop-Shooter mit starkem Soulslike-Einschlag schließen. Wir blicken für euch auf die derzeitigen Scores bei Meta- und OpenCritic und beleuchten, welche Aspekte von Remnant 2 gelobt, welche kritisiert werden. Viel Spaß!

Mittelmaß in Perfektion

Die Zwischenüberschrift klingt negativer, als sie gemeint ist. Die PC-Version von Remnant 2 kommt derzeit auf 80 Punkte bei Metacritic und 81 Punkte bei OpenCritic. Bemerkenswert ist, dass der Score von einer auffällig niedrigen Bewertung im 40er-Bereich heruntergezogen wird, ansonsten würde Remnant 2 sogar noch etwas besser dastehen.

Und das ist doch durchaus eine gute Nachricht: Dieses Spiel mag vielleicht kein Meilenstein sein, aber ein rundum gelungener, spaßiger Action-Kracher.

Webseite Wertung God is a Geek 95 Noisy Pixel 90 Shacknews 90 IGN 90 But Why Tho? 90 MGG 85 CGMagazine 85 Destructoid 85 Gamer Escape 80 PC Games 80 IGN France 80 PCGamesN 80 VideoGamer 80 Game Rant 70 GameSpot 70 Jeuxvideo 60 PC Invasion 40

Das sagen die internationalen Tests

Fangen wir wie immer mit den positivsten Kritikerstimmen an. Was wird denn an Remnant 2 besonders häufig gelobt und warum? Die Antwort ist schnell gefunden: Die starke Koop-Ausrichtung ist offenbar ein Highlight des Spiels.

So spricht etwa Lloyd von MGG von einer exzellenten Koop-Erfahrung und Alex Raisbeck von VideoGamer bläst ins selbe Horn, streut aber auch eine Prise Kritik ein, wenn er Remnant 2 als Koop-Spiel im Kern bezeichnet, worunter dessen Einzelspieler-Erfahrung etwas leide.

Was wird noch gelobt? Das lässt sich wie folgt zusammenfassen: Action, Bosskämpfe und die prozedural generierten Levels. Travis Northup von IGN hat sich so sehr in das Spiel verliebt, dass er sich in seinem Test wie folgt äußert:

Eine triumphale Fortsetzung, die das Soulslike-Genre nicht nur als Koop-Looter-Shooter neu interpretiert. [...] Mit völlig fesselnden Kämpfen, herausfordernden und denkwürdigen Bosskämpfen, ultra-dichten Build-Optionen, unglaublich coolen prozedural generierten Levels und einem cleveren Multiversum-Konzept [...] wird es sehr wahrscheinlich eines meiner meistgespielten Spiele dieses Jahres werden. Egal, in welchem Teil des Multiversums ihr euch befindet, ihr solltet euch einen Gefallen tun und dieses Juwel spielen.

Und was wird kritisiert? Negative Punkte gibt es bei einem 80er-Titel natürlich auch einige, Remnant 2 ist da keine Ausnahme. Unsere deutschen Kollegen von PC Games in Person von Stefan Wilhelm nennt die Story kryptisch und konfus und schickt als kleine Warnung an potenzielle Käufer, dass man über ein gewisses Maß an Frusttoleranz verfügen solle, vor allem bei den Bossen.

Bogdan Robert Mateș von Gamewatcher hat ebenfalls eine ganze Reihe an Punkten, die ihn stören:

Auch wenn es ein besseres Spiel als sein Vorgänger ist und die Action die Sehnsucht nach einem anspruchsvollen Third-Person-Shooter weckt, sorgen eine suboptimale Optimierung, vergessenswerte Charaktere, ein ungeschickter Schreibstil und eine Reihe von Hit or Miss -Endgegnern dafür, dass es nicht ganz so großartig ist.

Und was sagen wir? Bekanntlich ist das Urteil der GameStar ohnehin das wichtigste Qualitätsmerkmal für Spiele, das würde sogar der Papst sagen - wenn er Zocker wäre. Keine Sorge, auch von uns kommt ein Test zu Remnant 2 und der wird voraussichtlich auch pünktlich zum Release des Spiels am 25. Juli für euch zum Schmökern bereitstehen!

Habt ihr vor, euch Remnant 2 zuzulegen? Wurde schon der Vorgänger rauf und runter von euch gespielt? Oder hattet ihr das Spiel bislang noch nicht auf dem Schirm, habt nun aber aufgrund der positiven Reviews Interesse daran gefunden? Juckt euch Remnant 2 so überhaupt nicht? Viele Meinungen, alle sind erlaubt, also schreibt uns die eure gerne in die Kommentare!