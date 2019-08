Mehr Endgame für Remnant: From the Ashes - DLC-Pläne veröffentlicht

Remnant: From the Ashes feiert einen unglaublich erfolgreichen Release auf Steam und steigt in den dieswöchigen Charts sogar direkt auf Platz 1 ein. Damit Spieler aber auch längerfristig genug zu tun haben, soll der Soulslike-Shooter neue Features und Inhalte für das Endgame bekommen, wie Entwickler Gunfire Games in einer Fragerunde auf Reddit bestätigte.

So bildet die bisherige Version von Remnant bloß die Basis für einen längerfristigen Support. In Zukunft werden etwa neue Bosse, Biome sowie Waffen und Gegenstände hinzukommen. Gunfire plant »kleine und große« Updates, von denen ein Teil kostenlos für alle Remnant-Spieler bereitgestellt wird.

"Wir denken bei Remnant an ein Fundament, auf dem wir noch lange aufbauen können."

Außerdem eröffnet der kommende Adventure-Modus in Remnant: From the Ashes eine Möglichkeit, die Welt nicht nur mit anderen Augen zu sehen, sondern effektiv eine neue Spielwelt zu bekommen.

Das ist der Adventure Mode in Remnant

Der neue Abenteuer-Modus für Remnant ermöglicht euch, die Welt des Spiels per Zufall neu zu generieren, ohne dafür wie bisher den Spielfortschritt zurückzusetzen. Remnant setzt bei seinen Leveln auf die prozedurale Generierung einzelner Gebiete, die durch Story-Eckpunkte miteinander verbunden werden.

Spieler können schon jetzt jederzeit alles komplett neu durchwürfeln, dabei wird allerdings die Story zurück auf Anfang gesetzt. Beim Abenteuer-Modus soll eben das nicht mehr passieren, zudem könnt ihr euren bisherigen Spielcharakter mit den erspielten Fortschritten wie Waffen, Upgrades und Eigenschaften weiternutzen.

Wenn ihr also im Endgame von Remnant die Level bereits im Schlaf von der dämonischen Saat befreien könnt, dürfte euch ein Reroll der Spielwelt gerade recht kommen. Oder ihr konntet geheime Waffen und Items in Remnant bisher einfach nicht finden und erhofft euch mit dem Reroll mehr Glück.

Ob ihr für den Abenteuer-Modus aber die Story von Remnant zuerst durchspielen müsst, es also eine Art »New Game Plus« darstellt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt.

Gunfire Games plant, den neuen Modus »binnen zwei Wochen nach Release« hinzuzufügen. Bleibt es dabei, könnt ihr bis zum 3. September mit mehr Endgame-Inhalten im Soulslike-Shooter rechnen.

