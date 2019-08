Die Steam-Verkaufscharts haben einen neuen Anführer: Remnant: From the Ashes. Das Soulslike führt euch in eine postapokalyptische Welt mit übernatürlichen Kreaturen, die unvorsichtigen Spielern schnell den Garaus machen.

Gerade wegen des hohen Schwierigkeitsgrad begeistert Remnant viele Spieler und hat einen erfolgreichen Release hingelegt. Zum Zeitpunkt dieses Artikels sind von rund 5.500 Reviews 83 Prozent positiv.

Remnant: From the Ashes im Test - Ein Shooter zum er-spielen

Auf Platz 2 hat sich kein Spiel, sondern das Valve Index VR Kit eingenistet - nur um auf Platz 3 direkt schon wieder von Remnant: From the Ashes angeschmiegt zu werden.

Der Rest der Charts ist bis auf eine Ausnahme mit alten Bekannten aufgefüllt: Auf Platz 4 reist ihr mit No Man's Sky durch einen schier endlosen Kosmos prozedural generierter Planeten. Mit GTA 5 auf Platz 5 lebt ihr euren Gangstertraum in Los Santos - seit kurzem auch mit einem Casino-Update, das in 53 Ländern verboten wurde. Und mit Monster Hunter: World auf Platz 6 kehrt ein weiterer Dauerbrenner zurück, der euch bald mit dem Addon Iceborne in eisige Gefilde schickt.

Auf Platz 7 steht hingegen kein Spiel, sondern ein Counter-Strike-Turnier-Pack mit dem handlichen Namen StarLadder 2019 Berlin CS:GO Major Championship Viewer Pass + 3 Souvenir Tokens. Für 16 Euro bekommt ihr unter anderem Zugriff auf zusätzliche Challenges und Team Graffitis, die Hälfte der Einnahmen fließen ins Turnier.

Die letzten drei Plätze der Top 10 belegen Playerunknown's Battlegrounds, Destiny 2 und Age of Empires: Definitive Edition.

Die Steam-Verkaufscharts (19. bis 25. August 2019)

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der letzten Woche, sortiert nach generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert und via XML-Feed ausgegeben.

