Resident Evil 2 - Kostenloser DLC »Ghost Survivors« erscheint morgen

Das kostenlose Addon »Ghost Survivors« für das Remake von Resident Evil 2 erscheint am 15. Februar für PC und Konsolen. Somit können alle Käufer von Resi 2 ab morgen in die Haut von drei verschiedenen Überlebenden aus Racoon City schlüpfen, um sich in den alternativen Szenarien aus der zombieverseuchten Stadt zu kämpfen.

Das bietet der Gratis-DLC

Eine Besonderheit der Level ist, dass euch in jedem eine neue Variante von Zombies erwartet. Die folgenden Szenarien, Charaktere und Monster kommen in Ghost Survivors vor:

No Time to Mourn: Als Waffenladen-Besitzer Robert Kendo müsst ihr einen Freund erreichen, der euch per Hubschrauber ausfliegen will. Mit giftverseuchten Zombies stellt sich euch eine besondere Variante der Untoten als Gegner in den Weg.

Runaway: Als Katherine Warren, die Tochter des Bürgermeisters von Racoon City, begebt ihr euch auf die Flucht aus der Stadt. Hungrige mutierte Zombies, gegen die nur spezielle Munition etwas ausrichten kann, haben etwas dagegen.

Forgotten Soldier: Als totgeglaubter USS-Agent »Ghost« bahnt ihr euch euren Weg aus einem unterirdischen Labor. Allerdings versperren euch Horden von gepanzerten Zombies die Flucht.

Schwierigkeit variiert

Ihr habt es bestimmt schon herausgelesen: Die Schwierigkeitsgrade der drei DLC-Missionen sind unterschiedlich, wobei sich die dritte Flucht am schwierigsten gestaltet. Allerdings steht auch ein extra Trainings-Modus zur Verfügung, der euch mehr Items und Plätze im Inventar einräumt.

Allgemein findet ihr in den Szenarien keine Items in der Spielwelt, sondern erhaltet sie aus gedroppten Taschen von bestimmten besiegten Zombies. Alternativ könnt ihr Verkaufsautomaten in Resident Evil 2 nutzen, um benötigte Items zu erstehen.

