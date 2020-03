Capcom hat die Releases für die »Raccoon City«-Demo des Resident Evil 3 Remakes sowie für die Beta des dazugehörigen Multiplayer-Modus Resident Evil Resistance bekannt gegeben. Die Termine und einige neue Spielszenen präsentiert das Team im Trailer zu Beginn dieser News.

Ab dem 19. März 2020 könnt ihr den Singleplayer-Modus ausprobieren. Etwa eine Woche später startet am 27. März die Testphase der Online-Partien.

In der Testversion müsst ihr versuchen als Jill Valentine aus Raccoon City zu entkommen. Zu viel über die Inhalte will der Entwickler Capcom jedoch noch nicht verraten und gibt nur den Tipp, mit eurer Munition und auch den Items zu haushalten, obwohl es nur eine Demo ist.

Die Beschreibung im offiziellen Blog von Playstation liefert weitere Hinweise auf den verfügbaren Content. So werdet ihr bereits auf die Nemesis treffen. Weiterhin könnt ihr 20 versteckte »Mr. Charlie«-Figuren als zusätzliche Herausforderung finden.

Kein Zeitlimit: Im Gegensatz zur Testversion des Resident Evil 2 Remakes gibt es bei der zum dritten Teil keine Grenzen. Weder sitzt euch ein Timer im Nacken, noch ist die Anzahl eurer Durchläufe limitiert.

For those asking - there's no time limit on the Resident Evil 3 Raccoon City demo, and you can play the demo as many times as you want!