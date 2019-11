Remake von Resident Evil 3 soll Berichten zufolge 2020 erscheinen

Der nächste Eintrag in der Resident-Evil-Reihe wird Project Resistance, das Capcom dieses Jahr ankündigte. Dessen Fokus ist der asymmetrische PvP-Modus. Bei den Fans ist es sehr umstritten. Denn die wollen lieber einen neuen Singleplayer-Teil. Der könnte in Form eines Remakes von Resident Evil 3 jedoch bereits 2020 erscheinen, wie der Youtuber SpawnWave mitteilt. Und auch Eurogamer will von einem entsprechenden Projekt wissen.

Capcom machte bereits Andeutungen

Capcom selbst erklärte bereits in der Vergangenheit, dass ein Resident Evil 3 Remake möglich sei und einige Fans meinen, Hinweise darauf in den Trailern zu Project Resistance gefunden zu haben. Der Multiplayer-Teil bekommt zudem auch eine Singleplayer-Komponente, die derzeit jedoch nicht im Fokus steht.

Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wird die Enthüllung wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Immerhin ist der Release Berichten zufolge bereits für 2020 geplant. Möglich wäre eine Vorstellung damit zum Beispiel auf den Game Awards, die am 12. Dezember 2019 stattfinden. Das Remake des zweiten Teils ist hier unter anderem als Game of the Year nominiert.

Resident Evil 3: Nemesis erschien ursprünglich am 22. September 1999, etwas mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung von Resident Evil 2. Ihr übernehmt die Rolle von Jill Valentine, die aus Raccoon City fliehen will. Statt Mr. X macht euch hier die titelgebende Nemesis das Leben schwer.

