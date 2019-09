Project Resistance bekommt doch eine Singleplayer-Kampagne

Der neue Resident-Evil-Ableger Project Resistance kam nicht bei allen Fans gleichermaßen gut an. Einer der Gründe ist, dass es kein »echtes« Resident Evil ist, sondern ein Multiplayer-Spin-Off, das sich ein wenig an Spielen wie Dead by Daylight orientiert.



Allerdings könnte der Schein trügen: Denn Capcom bestätigte bereits einen Singleplayer-Modus. Das sorgt nun für Spekulationen, dass es sich bei Project Resistance nur um den MP-Modus eines Remakes zu Resident Evil 3: Nemesis handeln könnte.

#ProjectResistance Point 5: currently has a “Working Title.” It’s in development and its release plan hasn’t been decided yet. This will depend on tester feedback. Offline campaign also in development but for now they will focus on the online multiplayer. Closed beta planned. pic.twitter.com/VA0cyFLWIf