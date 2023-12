Mit der mächtigsten Ankündigung seiner Geschichte sprengt Fortnite die Battle-Royale-Grenzen endgültig

Das ist Fortnite? Dank eines gigantischen Zusammenschlusses mit Lego, beginnt für das weltberühmte Spiel eine neue Ära.

Der Satz »Fortnite ist ein Battle Royale «, mag vielleicht Mal gestimmt haben. Doch das ist spätestens jetzt vorbei. Der Shooter entwickelt sich immer mehr zu einer Art Meta-Spielwelt, in der sogar Konzerte und Filmpremieren stattfinden. Für Hersteller Epic ist das alles längst ein Baustein für gewaltige Zukunftspläne

Jetzt geht man mit einer großen Ankündigung zu Fortnite noch einen gewaltigen Schritt weiter – oder vielmehr gleich drei Schritte. Im Rahmen des Bing Bang Events, mit dem die aktuelle Season zu Ende geht, kündigten die Entwickler drei neue Kooperationen an, die es in sich haben:

Eine offizielle Zusammenarbeit mit Lego, einen starbesetzen Festival-Modus á la Guitar Hero und das Rennspiel Rocket Racing von den Machern von Rocket League. Damit stellt sich Fortnite breiter im Entertainment-Bereich auf als je zuvor und vereint völlig neue Spiele und Marken unter einem Dach.

Wie soll das im Detail aussehen? Hier der Überblick über alle drei neuen Fortnite-Sparten:

Teil 1: LEGO in Fortnite

Release: 7. Dezember 2023

Fortnite arbeitet offiziell mit Lego zusammen und veröffentlicht ein neues kostenloses Open-World-Spiel mit Fokus auf Crafting und Survival. Erste Leaks verraten bereits: Spieler können zusammen nach Rohstoffe suchen, neue Gegenstände herstellen, Gebäude aus Legosteinen bauen, KI-Gegner besiegen und sich sogar Haustiere zulegen.

Mit Adventurer, Dreamer, Explorer und Homesteader soll es vier spielbare Klassen geben. Laut den Machern stehen Kreativität, Mut zum Experimentieren und Teamwork im Mittelpunkt von Fortnite Lego.

Fans gehen davon aus, dass auch Lego auch physische Fortnite-Sets herausbringen wird. Lego hatte bereits im April 2022 Milliardeninvestitionen in Fortnite angekündigt.

Teil 2: Festivals in Fortnite

Release: 9. Dezember 2023

Das neue Musik-Spinoff Fortnite Festival scheint sich vor allem um Konzerte, Musikvideos und das Spielen von Instrumenten zu drehen. Für die Entwicklung ist auch das Studio Harmonix an Bord, die für Guitar Hero und Rock Band bekannt sind. Spieler können »in einer Band mit Freunden oder solo auftreten und Lieder ihrer Lieblingskünstler zum Besten geben«, so Epic.

Musiker wie Eminem, Travis Scott oder Marshmello traten bereits live in Fortnite auf. Für den Auftakt von Fortnite Festival ist The Weeknd bereits als Headliner bestätigt. Der kanadische Sänger wird also digital auftreten und Spieler zum Mitmachen animieren.

Teil 3: Rocket Racing in Fortnite

Release: 8. Dezember 2023

»Rocket Racing ist ein Arcade-Rennspiel mit Überschall, in dem Spieler zusammen mit Freunden über eine stetig wachsende Zahl an Strecken driften, fliegen und boosten«, heißt es von Hersteller Epic.

Dass das Fortnite-Spinoff vom Namen her vertraut klingt, ist kein Zufall: Für die Entwicklung ist das Studio Psyonix an Bord, die Macher von Rocket League.

Der kostenlose Racer hat einige besondere Tricks auf Lager: So könnt ihr zum Beispiel kurze Zeit an der Decke fahren, um Ramm-Attacken der Gegner auszuweichen. Nach Release wird das Spinoff nach und nach mit neuen Rennstrecken versorgt.

Fest steht also: Fortnite prescht in Sachen Metaverse weiter vor und wagt mit viel Anlauf die Expansion in neue Genres und Geschäftsfelder. Was haltet ihr von den Plänen? Schreibt uns gern eure Meinung unten in die Kommentare!