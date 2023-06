Ein Neuanfang für Star Wars? Der Rey-Film wird vielleicht wichtiger, als ihr denkt

Der Rey-Film mit Daisy Ridley soll das nächste große Kapitel des Star Wars-Universums aufschlagen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ja, es kommen neue Star Wars-Filme, aber auf die müssen wir noch eine ganze Weile warten. Fest steht zumindest schon einmal: Für ihren eigenen Kinofilm wird Daisy Ridley in der Rolle von Rey zurückkehren. Und der könnte sehr viel wichtiger werden, als vielleicht ursprünglich angenommen.

Ein neues Kapitel für Star Wars

Denn in einem neuen Interview mit GamesRadar+ hat Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ein bisschen über den geplanten Rey-Film geplaudert. Besonders spannend ist hier, dass Kennedy explizit von einem frischen Start und dem nächsten Kapitel des Sternenkriegs spricht:

Meiner Meinung nach war schon immer das Großartige an Star Wars, dass es sich um eine riesige Galaxie handelt. Gerade kommen wir aus einem großen Krieg mit der Ersten Ordnung und jetzt hat Rey Luke Skywalker ein Versprechen gegeben, worum es sich um den Kern der Story [des neuen Films] handelt [...]. Und ich denke, dass das eine fantastische Gelegenheit darstellt, um neue Charaktere zu etablieren und mit etwas völlig Neuem anzufangen und wir haben bereits den Höhepunkt von dem erreicht, was George Lucas geschaffen hat, nehmen das jetzt und bewegen uns auf das nächste Kapitel zu.

Das nächste Kapitel: Das klingt verdächtig danach, als würde der Rey-Film mit Daisy Ridley den Grundstein für neue Geschichten legen, in deren Richtung sich Star Wars zukünftig bewegen könnte. In ihrem kommenden Abenteuer wird Rey 15 Jahre nach Episode 9 einen neuen Orden der Jedi begründen, was natürlich sehr viel Potenzial für frische Geschichten bietet.

Kennedy verrät über die eigentliche Story des geplanten Projekt:

Die Erste Ordnung ist vernichtet, die Jedi befinden sich in einem Zustand des Chaos - es stellt sich ebenso die Frage, wie viele von ihnen überhaupt noch existieren - während Jedi den neuen Orden basierend auf dem, was Luke ihr beigebracht hat [...], aufbaut.

Im Star Wars-Universum wird ein neuer Jedi-Orden gegründet. Allerdings nicht von Luke Skywalker persönlich. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

So sieht die Zukunft von Star Wars aus

Release-Termine ohne konkrete Filme: Wann genau der Rey-Film von von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, A Girl in the River) in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt. Bisher kennen wir drei Starttermine zu neuen Krieg der Sterne-Abenteuern auf der großen Leinwand, die aktuell aber noch ohne konkreten Film dastehen:

22. Mai 2026

18. Dezember 2026

17. Dezember 2027

In die Zukunft und Vergangenheit: Fest steht aber schon einmal, dass sich die Geschichte mit James Mangolds geplanten Film verknüpfen soll, der 25.000 Jahre in der Vergangenheit spielt und sich um die Entdeckung der Macht sowie die ersten Jedi dreht. Was wir bisher über alle neuen Star Wars-Projekte wissen, haben wir unter den folgenden Links für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr davon, dass Lucasfilm laut Kathleen Kennedy eine Art Neuanfang für das Star Wars-Universum plant? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das nächste große Kapitel der Krieg der Sterne-Saga? Freut ihr euch auf den Rey-Film mit Daisy Ridley oder lassen euch die Pläne dafür bisher kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!