Riesiges Update für Hogwarts Legacy auf allen Plattformen erschienen, hier die Patch Notes

Im neuen Update stecken zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes.

Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung

Was steckt alles im Update? 2 Patch Notes

Hogwarts Legacy kam zum Release im Februar bei Spielerinnen und Spielern ziemlich gut an, allerdings minderten Bugs und Performance-Probleme in vielen Fällen den Spielspaß, was in unserem Test zu einer Abwertung führte. Schon mehrere Patches nahmen sich dieser Probleme an, nun sorgt ein weiteres großes Update für verbesserte Performance und fixt zahlreiche Bugs.

Das neue Update ist etwa 2 Gigabyte groß und umfasst über 500 Bugfixes und andere technische Verbesserungen. Wer mit Riesenspinnen nicht klar kommt, kann sie künftig außerdem ausschalten. Die vollständigen Patchnotes findet ihr hier, wir fassen das Wichtigste zusammen:

Arachnophobie-Modus: Wer die achtbeinigen Krabbler verabscheut, kann sie künftig komplett aus dem Spiel verbannen, was bisher nur per Mod möglich war. Spinnen werden beim Aktivieren der Option in eine weniger beängstigende Erscheinung verwandelt, ihre Schreie sind nicht mehr zu hören und Spinnenleichen werden unsichtbar.

Die alternativen Spinnen sind irgendwie auch sehr unheimlich, für Arachnophobiker aber wohl erträglicher.

Performance-Verbesserungen: Auf allen Plattformen (PC, PS5 und Xbox Series X/S) wurden Fehler behoben, die zu Abstürzen oder Performance-Problemen führten. Dabei handelt es sich meist nur um spezifische Lösungen, die ein Performance-Einbruch oder Abstürze an bestimmten Stellen im Spiel reparieren.

Auf allen Plattformen (PC, PS5 und Xbox Series X/S) wurden Fehler behoben, die zu Abstürzen oder Performance-Problemen führten. Dabei handelt es sich meist nur um spezifische Lösungen, die ein Performance-Einbruch oder Abstürze an bestimmten Stellen im Spiel reparieren. Bugfixes: In allen Bereichen wurden verschiedenste Probleme behoben. Eure Kleidung sollte etwa nicht länger dreckig aussehen, die Quest Urtkots Helm kann nun beendet werden und mehrere Bugs wurden beseitigt, bei denen ihr aus der Welt fallen konntet. Alle Fehlerbehebungen findet ihr in den Patch Notes auf Seite 2.

Das waren die wichtigsten Neuerungen und Fixes des großen Updates. Die vollständigen Patch Notes mit allen Details findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Hat das Update einen Fehler behoben, der euch schon lange geplagt hat? Oder freut ihr euch über den offiziellen Arachnophobie-Modus? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!