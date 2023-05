Jobangebot beim Hogwarts-Entwickler schürt Hoffnungen auf Hogwarts Legacy 2

Arbeitet Avalance schon an Hogwarts Legacy 2? Eine Stellenausschreibung könnte einen Hinweis geben.

Hogwarts Legacy lässt uns seit einigen Monaten die berühmte Zaubererschule und ihre Umgebung erkunden, mit Zaubern experimentieren und Quests abschließen. Damit lässt sich eine Menge Zeit verbringen, aber Fans haben trotzdem eine große Frage: Wird es Erweiterungen oder einen Nachfolger für das Rollenspiel geben? Eine Stellenausschreibung des Entwicklers liefert einen Hinweis.

Kontroverse um J.K. Rowling Transphobe Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Was Konsumenten bedenken sollten: Die Autorin profitiert entweder durch direkte Beteiligung, indirekt durch Markenrechte oder über andere Wege von Umsätzen aus allen Harry-Potter-Produkten.

Was verrät die Stellenausschreibung?

Das Entwicklerstudio von Hogwarts Legacy, Avalanche, sucht nach einem Software-Ingenieur. Laut Stellenausschreibung soll dieser dabei helfen, an einem unangekündigten AAA-Konsolentitel zu arbeiten. Um was es sich dabei genau handelt, wird nicht genauer beschrieben. Fest steht lediglich, dass Avalanche wohl schon am nächsten Projekt arbeitet, sei es Hogwarts Legacy 2 oder etwas anderes.

Darauf, dass es einen Nachfolger geben könnte, weist auch noch ein anderes Jobangebot hin. Für den Publisher von Avalanche, Warner Bros. Games, wird ein Direktor für das Spieletechnologie-Team gesucht. Hier soll mit der Unreal Engine 5 ein Gerüst auch für Spiele im Harry-Potter-Universum gebaut werden. Das ist natürlich keine endgültige Bestätigung eines Hogwarts Legacy 2, doch will man anscheinend auf dem Erfolg des Zauber-Rollenspiels aufbauen.

15:23 Hogwarts Legacy - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum - Test-Video zum Open-World-Spiel im Potter-Universum

Und was ist mit Erweiterungen?

Sollte Avalanche bereits mit voller Kraft am nächsten Spiel arbeiten, scheinen sich die Chancen auf Addons für Hogwarts Legacy zu verkleinern. Bereits in der Vergangenheit ließ ein Entwickler durchblicken, dass es im Augenblick keine Pläne für mögliche Erweiterungen gäbe. In der Redaktion haben wir uns trotzdem schon einmal unsere Fantasie spielen lassen und uns Gedanken dazu gemacht, welche DLC-Features wir uns wünschen. Vielleicht werden wir ja doch noch überrascht!

Habt ihr Hogwarts Legacy schon durchgespielt und hofft ebenfalls auf einen Nachfolger? Oder würdet ihr euch erst einmal neue Abenteuer für euren bestehenden Charakter wünschen, die mit Erweiterungen dazu kommen könnten? Welche Feature fehlen euch am meisten im Rollenspiel? Schreibt uns alle eure Gedanken in die Kommentare!