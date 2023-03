Hogwarts Legacy: Ein Spieler bereist Gebiete, die von den Entwicklern gestrichen wurden

Nachwuchs-Zauberer und -Hexen werden für ihre Neugierde belohnt. So auch ein Spieler, der sich abseits der eigentlichen Spielwelt auf Erkundungstour begibt.

Die Open World von Hogwarts Legacy steckt voller Geheimnisse und kleiner Aufmerksamkeiten, die nur die erbittertsten Harry Potter-Fans erkennen. Doch was passiert jenseits der eigentlichen Spielwelt? Diese Frage wird dank einem findigen Spieler nun zumindest teilweise beantwortet - und zwar im Zuge eines neuen YouTube-Videos.

Was Hogwarts Legacy jenseits von Hogwarts bietet

Was ist in dem Video zu sehen? Der YouTuber Dylan zeigt in seinem Video auf dem Kanal Live Life Creative, wie er sich über die Grenzen der Spielwelt von Hogwarts hinaus bewegt und dabei Gebiete aufstöbert, die Spieler eigentlich nicht finden sollten.

Dabei reist er mithilfe seines Besens in den Norden der Map jenseits von Hogwarts. Wie er das anstellt und was genau es dabei dabei zu entdecken gibt, seht ihr euch am besten selbst in dem folgenden Video an:

Fragwürdig bleibt, was die Entwickler von Hogwarts Legacy für die versteckten Spielgebiete einmal vorgesehen hatten. Teilweise sind die Orte, die Dylan in seinem Video aufstöbert, zumindest teilweise fertiggestellt. Dass sich Überbleibsel des Entwicklungsprozesses in einem fertigen Spiel finden lassen, kann aber schon mal vorkommen.

Natürlich sind die Gebiete, die Dylan bereist, nicht komplett zu Ende entwickelt. So fehlen teilweise schlichtweg Objekte oder Spielelemente, die an diesen Stellen eigentlich funktionieren sollten. Es gibt kleinere Grafikfehler und im Wasser kann Dylans Charakter nicht schwimmen - stattdessen rennt er einfach unter der Oberfläche rum.

Dylan fragt sich im Zuge des Videos übrigens, was es sonst noch in den ausgegrauten Flächen der Spielwelt von Hogwarts Legacy zu entdecken gibt. Vielleicht stecken dort ja weitere Elemente, die die Entwickler nie finalisieren konnten?

Was habt ihr in Hogwarts Legacy für interessante Entdeckungen gemacht, die vielleicht noch niemandem sonst aufgefallen sind? Was habt ihr im Harry Potter-Rollenspiel vermisst, das ihr euch für einen möglichen DLC oder gar eine Fortsetzung wünscht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!