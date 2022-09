Ringe der Macht bricht laut Amazon schon nach zwei Folgen Zuschauerrekorde

Für Amazon scheint der Serienstart von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ein großer Erfolg zu sein. Denn laut den nun veröffentlichten Zuschauerzahlen stellt die neue Adaption von Tolkiens Welt einen beeindruckenden Rekord auf. Und das, obwohl die Serie bei ihrer Veröffentlichung Opfer von Review-Bombing wurde:

Ringe der Macht Katastrophale Ratings durch Review Bombing

Warum die veröffentlichten Zahlen aber trotzdem mit Vorsicht zu genießen sind und welche Rekorde Ringe der Macht noch brechen könnte, erfahrt ihr in unserem Artikel.

Wie erfolgreich ist Ringe der Macht?

Wie Amazon laut Variety mitteilte, wurden die ersten Folgen der Mittelerde-Serie in den 24 Stunden nach ihrer Veröffentlichung bereits von 25 Millionen Zuschauern weltweit angeschaut. Damit sei Ringe der Macht die erfolgreichste Premiere aller Zeiten auf Prime Video. Wie sich die Serie im Vergleich mit anderen Produkten des Streamingdienstes schlägt, ist allerdings unklar, da Amazon zuvor noch nie Zuschauerzahlen veröffentlicht hat.

Wenn Amazons Mittelerde-Adaption bisher an euch vorbei ging, dann schaut euch doch diesen Trailer zur Serie an, der alle wichtigen Charaktere kurz zeigt:

Wie kommt die Zahl zustande?

Unbekannt ist, welche Messmethode Amazon für die Berechnung der Zahlen nutzte. So wird etwa bei den offiziellen Zahlen von Konkurrent Netflix jedes Konto als Zuschauer gezählt, über das mindestens zwei Minuten der Serie oder des Films angeschaut wurden. Wir können auch bei Ringe der Macht nicht wissen, ob tatsächlich 25 Millionen Zuschauer beide Folgen der Serie zu Ende gesehen haben.

Wie erfolgreich sind andere Serien?

Vergleicht man Amazons Zuschauerzahlen mit den bisherigen Hits von 2022, bleiben die 25 Millionen immer noch beeindruckend. Zum Vergleich: Die Serie House of the Dragon, die in der Welt von Game of Thrones spielt kann für ihre erste Folge ähnliche Zahlen verzeichnen.

Diese wurde allerdings erst nach neun Tagen von 25 Millionen Konten angesehen. Zur Premiere der zweiten Folge schalteten in den USA innerhalb eines Tages nur etwa 10 Millionen Zuschauer zu. Ein direkter Vergleich zu Ringe der Macht ist also nicht möglich, da wir nicht wissen, wie oft House of the Dragon weltweit angeschaut wurde. Fest steht, dass beide Werke ernstzunehmende Anwärter auf die erfolgreichsten Streaming-Serien von 2022 sind.

Wenn ihr auch schon überlegt, euch den vielen Millionen Zuschauern bei Amazon anzuschließen, dann schaut euch unsere spoilerfreie Serienkritik an:

Die Ringe der Macht in der spoilerfreien Serienkritik Für wen lohnt sich Amazons Mittelerde-Serie?

Was haltet ihr von den beeindruckenden Zahlen von Prime Video? Glaubt ihr, dass Ringe der Macht die erfolgreichste Serie in diesem Jahr wird? Oder erwartet ihr eher, dass andere doch noch aufholen können? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!