Die Ringe der Macht: Das Geheimnis des ungewöhnlichen Intros ist nun gelüftet

Das Intro zur Mega-Produktion Die Ringe der Macht hat einen überraschend emotionalen Weg hinter sich. Der erste Teaser der Serie, den viele für das Intro hielten, war vielen zu unrealistisch – obwohl da nicht mal viel CGI am Werk war! Kurz vor Release erschien dann ein Promo-Video, bei dem viele ebenfalls fürchteten, es sei der Einstieg in die Folgen. Nun sind die ersten drei Episoden schon erschienen und wir bekamen das echte Intro zu Gesicht … das nicht gerade spektakulär ausfällt.

Jedoch steckt hinter dem sandigen Intro eine Idee, die bis vor kurzem noch ungeklärt blieb. Was es damit auf sich hat, klären wir in den folgenden Zeilen. Wenn ihr aber lieber wissen wollt, ob Folge 3 der Amazon-Produktion den für viele Fans feststeckenden Karren aus dem Schlamm ziehen kann, dann lest euch unsere Kritik dazu durch:

Was sehen wir im Intro?

Bevor wir zu lange drumherum reden, schaut euch doch nochmal kurz das Intro an:

Zu sehen sind verschiedene Zeichen, geformt aus Sandkörnern, die sich magisch verschieben. Jedenfalls wirkt es wie Magie – es gibt nämlich eine wissenschaftliche Erklärung dafür.

Der Game Designer Alexander King kannte die Zeichen nämlich bereits und teilte seine Entdeckung auf Twitter. Die Formen sind nämlich sogenannte Chladnische Klangfiguren.

Chladnische Klangfiguren entstehen, wenn sehr leichte Gegenstände wie Sand auf einer dünnen Oberfläche durch Schall in Schwingungen versetzt werden. Das Phänomen hat der deutsche Physiker Ernst Forens Friedrich Chladni im Jahr 1787 entdeckt.

Ein Beispiel für Chladnische Klangfiguren und wie sie funktionieren, seht ihr in folgendem Video:

Klangfiguren nicht grundlos im Intro

Der Creative Director des Intros, Anthony Vitagliano, reagierte auf King’s Tweet und bestätigte, dass es sich hierbei um Chladnische Klangfiguren handelt. Im Blog seines Teams erklärt er auch, wieso sie sich für diese Muster im Intro entschieden haben:

Wir inspirierten uns von J.R.R. Tolkien’s Ainur. Unsterbliche, engelsgleiche Wesen, die so wunderschöne Musik singen, dass sie die Welt mit den Geräuschen erschufen. Wir haben uns ein Intro ausgedacht, das “mit der Welt des Klangs” erbaut wurde.

