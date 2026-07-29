14 Spieler gegen Microsoft: Als Xbox Live 1.0 abgeschaltet werden sollte, blockierten hartnäckige Fans den Shutdown - ganze 25 Tage lang

Eine Gruppe Spieler hat den Multiplayer von Halo 2 und Xbox Live noch einen Monat lang am Leben gehalten, nachdem der Service abgeschaltet werden sollte.

2010 ist inzwischen 16 Jahre her. Damals konzentrierte sich Microsoft ganz auf die beliebte Xbox 360, das neue Konsolenflaggschiff des Herstellers. Allerdings war auch die ursprüngliche Xbox von 2001 noch verfügbar und unterstützte sogar weiterhin die Online-Services des ursprünglichen Xbox Live.

Zumindest bis zum April diesen Jahres, denn dann entschied sich Microsoft, Xbox Live 1.0 abzuschalten - immerhin lag der Fokus ja primär auf der Xbox 360; bei den Spielern und beim Unternehmen. Allerdings gab es immer noch eine eingeschweißte Fangemeinde rund um Halo 2, die entsprechend auch auf der klassischen Xbox fleißig den Multiplayer zockte und dabei auch Xbox Live nutzte.

Eigentlich wäre die Sache damit erledigt gewesen. Eine besonders treue Gruppe an Halo-Spielern entdeckte aber einen Trick: Solange man sich nicht ausloggte, konnte man den Xbox-Live-Service weiter nutzen, da auch die Halo-2-Server online blieben. Aufgrund dieser 14 Spieler konnte das ursprüngliche Xbox Live deshalb noch nicht in Rente gehen - nur der Login war nicht mehr möglich.

PLUS-Archiv 4:03 Halo 2 - Test-Video - Test-Video

Erlebte einer der Spieler aus irgendeinem Grund Verbindungsprobleme, konnte er also nicht länger zurück ins Spiel. Hinzu kamen noch weitere Schwierigkeiten wie Überhitzung, denn ausgeschaltet durfte die Xbox ja auch nicht werden. Insgesamt schafften 14 Spieler es, Xbox Live 1.0 auf diese absurde Art für ganze 25 Tage am Leben zu halten. Das Internet feierte die Aktion und erhob die Gruppe zu regelrechten Helden, die von ihnen den Titel Noble 14 verliehen bekamen.

Die Spieler gaben selbst übrigens an, dass sie es nicht aus Groll gegenüber Microsoft taten. Viel mehr war die Aktion als Zeichen der Wertschätzung gebenüber Bungie und ihrem Lieblingsspiel, Halo 2, gedacht. Zudem habe der Protest sie als Freundesgruppe eng zusammengeschweißt, wie der Initiator Joe Campbell damals in den Bungie-Foren schreibt (via Kotaku):

Wir spielen weiter, bis man uns gewaltsam ausloggt. Es kann von Microsoft, Bungie oder dem Überhitzen der Xbox ausgehen, oder man lagt einfach. Wir machen das nicht für einen Wettbewerb oder eine Belohnung, sondern aus Liebe und um Halo 2 zu ehren. Ich möchte allen danken, mit denen ich in den letzten Tagen gespielt habe, das ist mit Abstand meine liebste Gaming-Erinnerung.

Reddit hat die Geschichte und Namen der Noble 14 wie bei einem historischen Ereignis für die Nachwelt festgehalten und die Aktion gefeiert. Bildquelle: Reddit

Microsoft nahm es gelassen und belohnte die Treue

Ursprünglich hat Microsoft übrigens nicht versucht, die Spieler rauszuschmeißen. Stattdessen wollte man sie mit Beta-Codes für den Halo Reach Multiplayer auf die Xbox 360 locken. Manche wechselten dann auch. Andere erlebten die bereits angesprochenen technischen Probleme, die sie von alleine langsam, aber sicher aus dem Service zwangen. Am Ende waren nur noch zwei Spieler übrig: Am 10. Mai 2010 hielten nur noch Agent Windex und Apache N4SIR die Stellung.

Als Agent Windex dann um 16 Uhr aus dem Spiel flog, verabschiedete er sich rührend von seinem Partner, wie Kotaku ebenfalls festgehalten hat:

Ich wurde gerade gekickt, Leute. Gute Arbeit, Apache, du bist der letzte.

Apache blieb noch bis 23 Uhr online und verlor dann ebenfalls die Verbindung. Obwohl die Ära von Xbox Live auf der ursprünglichen Konsolen damit wie geplant zu Ende ging, ist die Geschichte heute immer noch kurios und bewegend. Auch weil alle 14 durch das Tribut an Halo und Bungie Freunde geworden sind, was wundervoll zeigt, wie stark das Band sein kann, das Spiele zwischen uns knüpfen. Noch mehr charmante Gaming-Nostalgie findet ihr in der Linkbox etwas weiter oben.