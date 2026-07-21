»Ich mag Züge« - Beim neuen Steam Sale sind die Kommentare fast besser als die Rabatte

Wer gerade bei Steam nach Zügen sucht, landet sofort mitten im Train Fest.

Seit Montag läuft bei Steam das Train Fest: Bis zum 27. Juli gibt es Rabatte quer durchs Zug-Genre, von hochrealistischen Simulationen über Aufbaustrategie bis hin zu Horror-Ablegern auf Schienen. Auf Reddit liefert der Sale vor allem die perfekte Vorlage für reichlich Flachwitze.

Was hinter dem Train Fest steckt

Das Train Fest ist eines von Valves fest eingeplanten Themen-Sales für 2026, die demselben Muster folgen wie etwa das kürzlich abgelaufene Social-Deduction-Fest: eine Woche lang Rabatte, ein neuer Trailer und eine eigene Store-Kategorie für ein bestimmtes Genre. Diesmal sind es Zug- und Bahnspiele in jeder erdenklichen Form - hier ein paar Beispiele:

Noch mehr Angebote entdeckt ihr auf der Steam-Sale-Seite oder im Trailer:

1:15 Bei Steam dreht sich im kommenden Sale alles um Züge - Wir kennen bereits die ersten Angebote

Autoplay

Die besten Reaktionen aus den Kommentaren

Im Subreddit r/Steam hat die Ankündigung zum Sale-Start binnen eines Tages über 1.200 Upvotes und 84 Kommentare gesammelt. Der Grund liegt weniger am Sale selbst als an dessen Ankündigung, die im Beitragstitel liebevoll als I-like-Trains-Fest bezeichnet wird – eine Anspielung auf ein uraltes Internet-Meme: Ein Cartoonjunge, der in einem viralen Video von 2010 stoisch behauptet, Züge zu mögen, wird umgehend von einem Zug überfahren.

Entsprechend albern geht es in den Kommentaren zu, ein paar Highlights:

SweetcreamScoops: »Fans von Thomas, der kleinen Lokomotive, ERHEBT EUCH! Wir werden ALLE Wonders of Sodor kaufen.«

»Fans von Thomas, der kleinen Lokomotive, ERHEBT EUCH! Wir werden ALLE Wonders of Sodor kaufen.« Z3t4: »Du meinst wohl eher das Ich-mag-DLCs-Festival.«

»Du meinst wohl eher das Ich-mag-DLCs-Festival.« Head_Crab_Enjoyer : »Ich kann es kaum erwarten, mit einem überdimensionierten Schienennetz, das 40 Prozent des BIP meiner Stadt gekostet hat, jede Menge Erz zu transportieren.«

: »Ich kann es kaum erwarten, mit einem überdimensionierten Schienennetz, das 40 Prozent des BIP meiner Stadt gekostet hat, jede Menge Erz zu transportieren.« doglywolf: »Hier ist ein 60-Dollar-Spiel für 2 Dollar. Süß! Steigt ins Spiel ein, es ist ein bisschen leer … Oh, aber schaut, 300 Dollar an DLC, von denen keiner mit mehr als 10 Prozent Rabatt im Angebot ist.«

»Hier ist ein 60-Dollar-Spiel für 2 Dollar. Süß! Steigt ins Spiel ein, es ist ein bisschen leer … Oh, aber schaut, 300 Dollar an DLC, von denen keiner mit mehr als 10 Prozent Rabatt im Angebot ist.« Green-Collection-968: »FYI an alle, Factorio ist immer im Angebot, ihr könnt in dem Spiel jede Menge Züge bauen.«

»FYI an alle, Factorio ist immer im Angebot, ihr könnt in dem Spiel jede Menge Züge bauen.« Ralliare: »Ich werde mich davon finanziell nie wieder erholen.«

»Ich werde mich davon finanziell nie wieder erholen.« Tinyzooseven: »Klar werde ich am Tag bezahlt, nachdem [dieser Sale] endet.«

Mein ganz persönlicher Tipp im Sale wäre übrigens Monster Train 2: Streng genommen ist das natürlich eher ein Deckbuilder als eine klassische Eisenbahnsimulation, aber wer taktische Kartenkämpfe und clevere Synergien mag, bekommt hier eines der stärksten Spiele des Jahres 2025.

Wer dagegen lieber Schienennetze plant, Städte verbindet und ganze Wirtschaftskreisläufe aufzieht, sollte einen Blick auf Transport Fever werfen. Teil 1 und Teil 2 sind im Rahmen des Train Fest gerade besonders günstig zu haben – und bieten damit die perfekte Gelegenheit, sich auf Transport Fever 3 einzustimmen.

Der dritte Teil gehört für uns zu den spannendsten Aufbauspielen, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. In unserer Preview verraten wir euch bereits, welche Neuerungen geplant sind und warum Transport Fever 3 für Genre-Fans so interessant werden könnte. Mehr zu den beiden Spielen lest ihr oben in der Link-Box.