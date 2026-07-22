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GTA 6: Baut Rockstar gestrichenen Content aus dem Vorgänger ein? Laut eines Ex-Entwicklers wurde viel aus GTA 5 entfernt

Schafft es gestrichener Content aus GTA 5 in GTA 6? Ein ehemaliger Rockstar Dev kann es zumindest nicht ganz ausschließen.

Profilbild von Elena Schulz

Elena Schulz
22.07.2026 | 10:43 Uhr

Stecken aus GTA 5 entfernte Inhalte in GTA 6? Ein ehemaliger Entwickler klärt auf. Stecken aus GTA 5 entfernte Inhalte in GTA 6? Ein ehemaliger Entwickler klärt auf.

In einem Interview mit Kiwi Talkz erklärte der ehemalige Rockstar-Entwickler John Ricchio, dass bei GTA 5 viele Inhalte während der Entwicklung rausgefallen sind. Diese könnten theoretisch in Grand Theft Auto 6 wieder aufgegriffen werden - eins zu eins oder zumindest als Ideen.

Ersteres sei aber nicht unproblematisch. Aufgrund technischer Unterschiede könne man normalerweise nicht einfach Content aus einem Spiel rauschneiden und es in ein anderes packen.

Ganz ausgeschlossen sei es aber trotzdem nicht, weil Rockstar schon früher so vorgegangen ist:

Ich denke, das kommt darauf an - vieles hängt davon ab, wie stark sich die Technik zwischen den einzelnen Spielen oder den verschiedenen Versionen eines Spiels verändert. Wenn die Technik also im Grunde dieselbe ist oder ähnlich genug, kann man sie manchmal einfach so einbauen und sagen: ›Hey, schauen wir mal, wie das funktioniert‹. Ich weiß, dass es bei Rockstar ein Spiel gab, das eingestellt wurde; es war eine Art unangekündigtes Spiel, und einige der Missionen, die wir dafür entworfen hatten, landeten schließlich in GTA 4, was irgendwie cool war.

Video starten 10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Einfach reinpacken und fertig geht nicht

Es hängt letztlich also davon ab, wie technisch kompatibel beide Spiele sind. GTA 5 und GTA 6 nutzen die gleiche Engine, allerdings wurde sie für den neuen Teil nochmal grundlegend überarbeitet und verbessert, was das Portieren von Inhalten schwieriger machen kann.

Muss man den Content von Grund auf neu entwickeln, ergibt es wahrscheinlich nur bedingt Sinn, gestrichene Missionen gegenüber neuem, extra auf das Spiel zugeschnittenen, einzubauen. Ricchio erklärt, dass richtig coole Ideen trotzdem oft spieleübergreifend weiterleben. Allerdings sei das Team eben nicht auf sie beschränkt und hätte auch so genügend Einfälle für kommende Spiele.

Insgesamt sagt er also, dass es durchaus möglich wäre, aber nicht unbedingt wahrscheinlich. Das Team kann schließlich nicht einfach die fertigen Inhalte nehmen und sie ohne viel Extraaufwand in GTA 6 packen.

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Viele lechzen aktuell nach weiteren Neuigkeiten zu GTA 6, nachdem es nach der Ankündigung rund um den Preis und Vorbestellungen wieder ruhiger um den Open-World-Blockbuster geworden ist. Wir wissen immerhin schon eine ganze Menge, wie ihr der Link-Box gleich hier entnehmen könnt. Neben offiziellen Infos bestimmen aktuell viele Gerüchte die Diskussion, etwa um eine echte physische Version oder den Multiplayer GTA Online.

Wenn alles glattläuft, erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series, während die PC-Fassung später folgt.

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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