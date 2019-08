Die Macher von League of Legends arbeiten an einem Fighting Game

Auf der diesjährigen EVO, einer Sportveranstaltung rund um Kampfspiele in Las Vegas, hat Riot ein neues Projekt bestätigt: Der Entwickler von League of Legends arbeitet an einem eigenen Fighting Game.

Das hat Tom Cannon bestätigt. Der Gründer der Evolution Championship Series arbeitet seit 2016 bei LoL-Entwickler Riot Games.

Breaking: EVO founder and Riot employee Tom Cannon has confirmed the worst kept secret in gaming - Riot is officially working on a fighting game, the first game outside of League of Legends for Riot pic.twitter.com/P3BGaVs4u4