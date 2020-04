Ist Fortnite tot? Ja - zumindest, wenn man Twitter glaubt. Dort trendet momentan #RipFortnite - in Deutschland kam der Hashtag mit 41.000 Tweets zwischenzeitlich unter die Top 10 der Twitter-Trends, in den USA erreichte er sogar Platz 2. Hat Riots neuer Shooter Valorant etwas damit zu tun? Ja - und nein. Die Hintergründe sind ein wenig komplizierter.

Vorweg: Natürlich ist Fortnite nicht wirklich gestorben. Weder wurde das Spiel abgeschaltet, noch sind die Spielerzahlen auf Null zurückgegangen. Unter dem Hashtag versammeln sich vielmehr hauptsächlich enttäuschte Fans. Sie verpacken ihre Kritik in Gags und Videoclips, wie zum Beispiel in diesem hier:

This game is just awesome. #RipFortnite pic.twitter.com/8A8gtv9MI0

Wieder andere schlossen sich dem Hashtag an und überspitzten die »Trauer« um Fortnite mehr oder weniger dezent. Folgende Montage drückt voll auf die Tränendrüsen:

Und natürlich nutzen auch viele Twitter-User die Gelegenheit, um einfach ein paar Memes loszuwerden:

Valorant, Warzone and Minecraft after seeing #RipFortnite trending on Twitter: pic.twitter.com/R64T7WiVAR