Schon der erste Trailer zur neuen Robin Hood-Verfilmung mit Kingsman-Star Taron Egerton als Titelheld sorgte für einige Verwirrungen: Zunächst kommt die Legende über Robin of Loxley, der zum Held des Volkes wird, mit einigen nicht nachvollziehbaren Änderungen der Charaktere daher. So stellt Jamie Foxx die bekannte Figur Little John dar, kommt jedoch als maurischer Krieger daher, angelehnt an Morgan Freemans Rolle im Kevin Costner-Film »Robin Hood - König der Diebe« aus dem Jahr 1994.

Und dann ist da noch die viel zu moderne Kleidung vor historischem Hintergrund. So trägt etwa Ben Mendelsohn als Sheriff von Nottingham ein Gewand, dass seiner Rolle aus dem Star-Wars-Film Rogue One zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die ersten Kritiken sehen nicht gut aus

Dementsprechend sind die ersten Kritiken für den US-Film auch eher durchwachsen ausgefallen. Auf Rotten Tomatoes kommt die Neuverfilmung von Robin Hood auf vernichtende 13 Prozent positiver Kritiken, und auch auf Metacritic sieht es mit 33 Prozent positiver Kritik nicht viel besser aus.

Kinoflop nach enttäuschendem US-Kinostart

Nun ist der Film Robin Hood am Thanksgiving-Wochenende in den US-Kinos angelaufen. Mit gerade einmal 22 Millionen Dollar Kino-Einnahmen bleibt der Film weit hinter den Erwartungen des Studios zurück. Auch das lange Wochenende konnten die Macher nicht für sich nutzen.

Damit legt der 100-Mio-teure Actionfilm einen mehr als enttäuschenden Kinostart hin und entpuppt sich schon jetzt als Kinoflop des Jahres.

Deutscher Kinostart erst im Januar 2019

Im Robin Hood-Film von Regisseur Otto Bathurst (Peaky Blinders) spielen in weiteren Rollen Jamie Dornan als Will Scarlet, Tim Minchin als Bruder Tuck und Eve Hewson als Maid Marian mit. Der deutsche Kinostart findet erst nächstes Jahr am 10. Januar statt.