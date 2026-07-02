»Homer hätte es so gewollt« - Christopher Nolans Mythologie-Epos The Odyssey wird zum Spiel – ausgerechnet in Roblox

Im Roblox-Spiel zu Die Odyssee müsst ihr im Koop zurück nach Ithaka segeln. (Bild: Universal)

Christopher Nolan dreht seine Filme auf 70-Millimeter-IMAX-Material, verweigert Influencer-Screenings und gilt als letzter großer Verfechter des analogen Kinos. Die Marketing-Abteilung von Universal hat für sein neues Epos The Odyssey trotzdem einen Ort gefunden, den vermutlich niemand auf dem Zettel hatte: Roblox.

Dort ist mit The Odyssey: Defy the Gods jetzt der offizielle Spiele-Begleiter zum Film erschienen – kostenlos spielbar und kurioserweise mit einer 18+-Einstufung versehen. Der Kinostart von Die Odyssee, so der deutsche Titel, folgt am 16. Juli 2026.

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Mit Freunden zurück nach Ithaka

Hinter Defy the Gods steckt ein waschechtes Koop-Survival-Spiel: Ihr stellt eine Crew zusammen, stecht in See und versucht, es lebend zurück nach Ithaka zu schaffen. Unterwegs plündert ihr mysteriöse Inseln nach Nahrung, Holz und verschollenen Crew-Mitgliedern, löst Rätsel für legendäre Belohnungen und müsst Stürme und Strudel überstehen, die euch die zürnenden Götter in den Weg werfen.

Damit sich die Heimreise nicht abnutzt, generiert das Spiel bei jeder Expedition einen neuen Ozean – keine zwei Fahrten sollen sich gleichen.

Die Altersfreigabe ab 18 Jahren begründet Roblox mit Gewaltdarstellungen und verstörenden Inhalten. Sie passt damit immerhin zum Film, der in den USA ein R-Rating erhalten hat. Und der Plan scheint aufzugehen: Schon nach wenigen Tagen zählte die Experience über 200.000 Besuche.

Mit diesem Bild will das Spiel euch überzeugen, selbst in See zu stechen.

»Ich frage mich, ob jemand Nolan erklären musste, was Roblox ist«

Auf Reddit sorgt die ungewöhnliche Werbeaktion für reichlich Gesprächsstoff: Nutzer sparklinglies sagt: »Homer hätte es so gewollt.« Thirsty-for-Ryan fragt sich derweil, »ob jemand Nolan erklären musste, was Roblox ist«, und Ready_Image_9695 schlägt vor, einen IMAX-Saal zu mieten, um Roblox so zu spielen, »wie Nolan es beabsichtigt hat«.

Nicht alle nehmen die Sache mit Humor: Mehrere Kommentatoren stören sich daran, dass ein nicht jugendfreier Film ausgerechnet auf einer Plattform beworben wird, deren Publikum noch deutlich jünger ist als das von Fortnite. RoxasIsTheBest schreibt etwa, es gebe zwar viel Unpassendes auf Roblox, »aber nichts Offizielles von einem milliardenschweren Großkonzern«.

Ganz neu ist der Ansatz allerdings nicht: Auch Black Adam und die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht hatten vor ihrem Kinostart mit offiziellen Roblox-Spielen geworben, US-Sportligen wie der NFL sind mit erfolgreichen Spielen dabei – und sogar der Cirque du Soleil ist mit einem eigenen Tycoon vertreten.

Selbst der Cirque du Soleil, der für einen dramatischen Mix aus Artistik und Theater steht, hat ein eigenes Zirkus-Aufbauspiel in Roblox.

Immerhin: Wer das Spiel tatsächlich ausprobiert hat, findet auch lobende Worte. Prize_Strategy7202 schwärmt vom Soundtrack. Die Musik von Komponist Ludwig Göransson sei »nicht von dieser Welt« und ein klarer Oscar-Kandidat.

Was sagt ihr zu der Aktion: cleverer Schachzug, um ein junges Publikum an Homer heranzuführen, oder passt ein 18+-Blockbuster einfach nicht auf eine Kinderplattform? Und habt ihr Defy the Gods vielleicht sogar schon ausprobiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.