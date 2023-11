RoboCop: Rogue City im Wertungsspiegel: Von 90ern bis zum Wertungskeller ist alles dabei

Das neue RoboCop-Spiel kann viele Kritiker überzeugen.

Am 2. November 2023 erscheint mit RoboCop: Rogue City ein neues Spiel im Universum der bekannten Filmreihe, die 1987 ihren Anfang nahm. Angesichts früherer Spieleumsetzungen, die nicht immer durch Qualität auf sich aufmerksam machen konnten, hoffen Fans nun, dass sich Rogue City als guter Titel entpuppt. Wir haben für euch die ersten internationalen Wertungen.

Wann kommt unser Test? Auch wir haben einen Test zu RoboCop: Rogue City in Arbeit, der im Zeitraum rund um den Release erscheinen wird.

Die internationalen Wertungen zu RoboCop: Rogue City

Bei Metacritic schwanken die Durchschnittswertungen je nach Plattform stark. So kommt RoboCop: Rogue City derzeit auf dem PC auf einen Schnitt von 81 Punkten, auf der Xbox sind es immerhin noch 74 Punkte und auf der PS5 steht der aggregierte Score nur noch bei 70 Punkten. Für die Sony-Konsole sind aber auch schon weit mehr Reviews erschienen als für PC und Xbox.

Auf OpenCritic steht der Ego-Shooter bei einem Durchschnitt von 72 Punkten.

11:24 Robocop: Rogue City - Vorschau-Video zum neuen Ego-Shooter

Das sagen die internationalen Tests

Gelobt werden in den meisten Tests vor allem drei Aspekte des Spiels: das grundsolide Shooter-Gameplay, die leichten Rollenspiel-Elemente und die Treue zur Vorlage. So schreibt etwa Christopher Baggett von Dexerto in seiner Review:

Es wäre ein Leichtes gewesen, mit dieser Lizenz ein weiteres hirnloses FPS zu machen. Stattdessen hat Teyon RoboCop: Rogue City eine durchdachte Geschichte mit soliden FPS-Kämpfen und überraschend tiefgehenden RPG-Elementen gegeben.

Der gute Fan-Service steht auch bei God is a Geek im Fokus. Dort schreibt Mick Fraser im Fazit des Tests:

Robocop: Rogue City ist die getreueste Adaption des Filmuniversums, die wir je hatten.

Kritisiert wird hingegen vor allem die Handlung von Rogue City, die langweilig geschrieben sei und sehr zäh erzählt werde. So schreibt etwa Jon Bailes von Gamesradar+:

[…] Aber es ist auch mechanisch in seinem Design, seine Dialoge sind langsam und schwerfällig und begrenzt in seinen Interaktionsmöglichkeiten. Es fehlt an einem ansprechenden Missionsdesign und der schlagkräftigen Satire des Films […]

Auch Morgan Truder von GGRecon vergibt nur magere 60 Punkte und kommt am Ende der Review zu dem Schluss:

Wenn Sie ein Fan des Klassikers aus den 1980er Jahren sind, werden Sie auf Ihre Kosten kommen. Andernfalls ist es aufgrund der schlechten Performance und des uninspirierten Gameplays schwer, das Spiel jemandem zu empfehlen, der nicht bereits ein Fan von OCPs besten Spielen ist.

Habt ihr Interesse an RoboCop: Rogue City? Seid ihr große Anhänger der Filme oder habt ihr einfach so ein Auge auf das Spiel geworfen? Welche Erwartungen habt ihr an den Titel? Gibt es für euch persönlich Shooter-Highlights, die noch dieses Jahr erscheinen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!