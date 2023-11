Trotz mauer Wertungen: Neuer Robocop-Shooter bekommt extrem viel Liebe auf Steam

Robocop: Rogue City fährt phänomenale Steambewertungen ein.

Kein Spiel hat uns intern die Woche so sehr zum Diskutieren gebracht wie Robocop: Rogue City. Auf der einen Seite kann man dem Shooter viel ankreiden: Die Ballermechaniken sind rudimentär, das Waffenbalancing über weite Strecken egal, die Nebenmissionen spielerisch belanglos - wer Robocop nicht liebt, blickt hier auf einen soliden, aber keinesfalls herausragenden Shooter.

Aber genau da liegt der ED-209-Kampfläufer begraben: Wenn ihr Robocop liebt, dann ist Rogue City einfach nur herausragend. Entwickler Teyon hat wie schon bei Terminator: Resistance genau verstanden, was die Filmvorlage so zeitlos gut macht - und das eben als Spiel umgesetzt. In Robocop: Rogue City stecken unendliche Details, Anspielungen, Referenzen, das Spiel zollt der Vorlage an jeder Straßenecke Detroits Respekt.

Und das quittieren auch die Steam Reviews. Obwohl Rogue City auf Metacritic eher kritische Wertungen einfährt - darunter auch unser eigener GameStar-Test -, posaunen die Fans ihr Loblied von den Dächern. Zum Beispiel Steamnutzer Pingfisher:

Fängt absolut perfekt den Vibe des Films ein und spielt sich auch toll. Großartige Arbeit von Teyon. Steamnutzer Pingfisher

Oder Steamnutzer Shibby:

Stirb langsam, Die Klapperschlange und Predator - alle diese Franchises müssen unbedingt von diesen Entwicklern lizensiert werden! Sie verstehen genau, was diese Marken ausmacht, und verdienen ein größeres Budget von Publishern. Vielleicht sollte man sie sogar ein weiteres Rambo-Spiel entwickeln lassen, jetzt wo sie wissen, was sie tun. Steamnutzer Shibby

Damit spielt Shibby auf Teyons Erstlingswerk Rambo: The Video Game an, das 2014 katastrophale Wertungen einheimste. Auch von uns:

11:39 Rambo: The Video Game - Test-Video zum Lizenzschrott - Test-Video zum Lizenzschrott

Und weil aller guten Dinge drei sind, noch eine Bewertung von User Vanessa Afton:

Diese Entwickler verdienen Respekt für die harte Arbeit und dafür, wie sehr sie der Vorlage gerecht werden. Normalerweise versteckt ihr euch bei Shooter hinter Deckung. In Robocop seid ihr die Deckung. Steamnutzer Vanessa Afton

Robocop: Rogue City steht aktuell bei 95 Prozent positiven Bewertungen auf Basis von über 500 Reviews. Auch hier in der Redaktion gibt's Leute wie Fritz, die das Spiel trotz seiner Mängel abgöttisch lieben. Mehr dazu erfahrt ihr bald in seinem Testvideo zu Rogue City. Das kauf ich für'n Dollar.